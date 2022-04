Vacature: Voetbalzone zoekt ‘Head of News’ als aanvoerder van de redactie

Woensdag, 13 april 2022 om 09:40 • Justus Dingemanse • Laatste update: 09:42

Voor onze nieuwsdienst zoeken we een ervaren bureauredacteur met leidinggevende kwaliteiten voor de functie van Head of News (40 uur). In deze rol hou je je bezig met de dagelijkse nieuwsvoorziening op Voetbalzone.nl, het ontwikkelen van de strategie, het begeleiden van het team en het beheren van de planning. Een journalistieke achtergrond, uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, en sterke onlinevaardigheden zijn essentieel. Voor deze rol geldt een aantrekkelijk salaris, een goede pensioenregeling en de mogelijkheid deels thuis te werken. Het kantoor bevindt zich in Utrecht.

Waar draait deze functie om?

Footballco zoekt een dynamische kandidaat met progressieve ideeën die de dagelijkse werkzaamheden leidt en de output op de verschillende platformen maximaliseert. Hierbij is kennis en ervaring van redactiewerk, een crossmediale mindset en een overkoepelende visie belangrijk. Je stimuleert een consistente werkstroom en structuur waarbij je hoge eisen stelt aan de nieuwsproductie, een passende strategie ontwikkelt en deze communiceert aan je team. Vanuit deze rol maak je onderdeel uit van het managementteam en leg je verantwoordelijkheid af aan de Head of Voetbalzone.

Welke taken horen bij deze rol?

- De nieuwsproductie voor Voetbalzone overzien en leiden met een heldere en concrete strategie. Hierin benut je het toegewezen team voor producties op redactionele, sociale media- en videoplatforms.

- Content creëren, ontwikkelen en verdelen in samenwerking met het VZ-team en met Footballco’s andere regionale en wereldwijde verslaggevers en edities.

- Jouw team leiden en inspireren. Je moedigt creativiteit en experimenteren aan en implementeert een arbeidsethos waarin het testen van nieuwe vormen van content deel wordt van de reguliere output.

- Afgesproken doelen voor UU’s, sociale betrekkingen, video views, app betrokkenheid en nieuwsbriefregistraties halen.

- De publicatieplanning coördineren, de redactionele taken leiden en verantwoordelijkheid dragen voor de redactionele structuur en werkvormen.

- Trafficresultaten en -verslagen analyseren om de redactionele besluitvorming bij te staan.

Welke kenmerken zijn essentieel voor deze rol?

- Diepgaande kennis van en passie voor de allerbeste online voetbalcontent.

- Een flexibele houding ten opzichte van werkzaamheden en werktijden.

- Minimaal vijf jaar journalistieke ervaring, met name online.

- Een neusje voor nieuws en een journalistiek instinct, met expertise in Nederlands en wereldwijd voetbal.

- Gedetailleerde kennis van het digitale en sociale medialandschap.

- Sterke communicatie en de gave om teams (op afstand) te leiden.

- Uitstekende interpersoonlijke kwaliteiten, met de vaardigheid mensen op alle niveaus te beïnvloeden en te presenteren.

- Commercieel inzicht en een datagedreven instelling, met een goede beheersing van Google Analytics.

- Kennis en kwaliteiten om commerciële doelen te stellen en behalen.

- Nederlands als moedertaal, of volledig vloeiend in het schrijven en spreken van de Nederlandse taal, en bekwaam in Engels.

Enthousiast geworden voor deze functie of heb je een ander leuk idee voor Voetbalzone? Stuur dan voor zondag 24 april een mail met je CV, motivatie en eventuele werkvoorbeelden of -ideeën naar justus.dingemanse(@)footballco.com onder vermelding van ‘Head of News'.

Footballco is een trotse werkplek met gelijke kansen. Alle gekwalificeerde sollicitanten worden overwogen voor functies zonder in achtneming van of discriminatie op basis van leeftijd, ras, gender, kleur, religie, nationaliteit, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, veteranenstatus, handicap of elke andere beschermde categorie.