‘Die snuifduif van Ajax kan er niks van, maar bij PSV is het ook niet veel!’

Woensdag, 13 april 2022 om 09:18

PSV en Ajax staan komende zondag (vanaf 18.00 uur) tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers en de Eindhovenaren zijn verwikkeld in een felle strijd om de landstitel, maar beide clubs kunnen aankomend weekend al beslag leggen op de beker. Verslaggever Kalum van Oudheusden reisde af naar zowel de Johan Cruijff ArenA als het Philips Stadion om naar de meningen van beide supportersgroepen te vragen en te peilen hoe het zit met het vertrouwen richting de apotheose die op eerste paasdag in De Kuip zal plaatsvinden. Alle reacties vind je in de onderstaande aflevering van Meepraten. Vergeet vooral niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbalzone voor nog meer leuke content!