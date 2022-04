Daily Mail stelt ‘potential dream-team’ van Ten Hag samen met naam van Ajax

Woensdag, 13 april 2022 om 09:02

Het potential dream-team van Erik ten Hag bij Manchester United bestaat volgens de Daily Mail uit Mitchell van der Gaag en Robin van Persie. De huidige trainer van Ajax heeft een mondelinge principeovereenkomst over een contract met een looptijd van maximaal vier jaar bereikt met de Engelse grootmacht. De komende tijd moet gaan blijken hoe de staf van Ten Hag bij Manchester United er uit komt te zien.

Van der Gaag behoort in de woorden van de Daily Mail tot de gedroomde staf van Ten Hag bij Manchester United. De twee werken nu al samen bij Ajax, waar Van der Gaag afgelopen zomer werd doorgeschoven naar de functie van assistent-trainer bij het eerste elftal en nog een contract tot medio 2023 heeft. De vijftigjarige Van der Gaag is sinds de zomer van 2019 werkzaam in Amsterdam, waar hij aanvankelijk Jong Ajax trainde. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.

De naam van Van Persie viel afgelopen week eerder al, al stelde Jan Joost van Gangelen bij ESPN dat de oud-aanvaller van Manchester United voorlopig liever bij Feyenoord blijft. Van Persie is momenteel samen met Brian Pinas hoofdtrainer van Feyenoord Onder 16. Tevens sluit de voormalig international van Oranje regelmatig aan bij het eerste elftal van de Rotterdammers om trainer Arne Slot te assisteren op trainingsdagen en is hij bij de hoofdmacht actief als spitsentrainer.

The Guardian meldde eerder dat Steve McClaren in beeld is als No 2 naast Ten Hag. De voormalig trainer van onder meer FC Twente en Newcastle United beschikt over Premier League-ervaring, iets dat de clubleiding van Manchester United graag aan de staf van Ten Hag zou willen toevoegen. Volgens The Athletic moet Manchester United de documenten bovendien nog op orde krijgen en wordt er dus geen witte rook verwacht voor de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV van zondag. Het is de bedoeling dat Ten Hag in de komende periode ook duidelijkheid krijgt over de invulling van zijn technische staf.