Van der Vaart: ‘Zijn vorm zal bepalen of we ver kunnen komen op het WK’

Woensdag, 13 april 2022 om 07:53

Rafael van der Vaart vindt het goed om te zien dat de internationals van het Nederlands elftal weer een rol van betekenis spelen bij de Europese topclubs. De oud-international en tegenwoordig analist is in zijn column in De Telegraaf bijvoorbeeld bijzonder goed te spreken over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt, van ‘een vent met een babyface’ naar ‘echt een vent’. Tegelijkertijd noemt Van der Vaart de vorm van Memphis Depay bepalend voor het het WK in Qatar en is hij nog niet overtuigd van het beoogde 5-3-2-systeem.

“Het is goed om te zien dat spelers als Van Dijk en Nathan Aké nog meedoen om de prijzen in de Premier League en in de Champions League. We hebben een periode gehad dat onze Oranje-internationals bij ’oké-clubs’ zaten, maar niet bij topclubs. In onze mooiste Oranje-tijd speelden alle grote jongens bij Europese topclubs of in grote competities. Dan breng je wat mee naar het Nederlands elftal. Dat gebeurt nu weer”, schrijft Van der Vaart. Hij signaleert dat Nathan Aké ‘volwassener dan vroeger’ speelt.

“Matthijs de Ligt heeft zich bij Juventus goed ontwikkeld. Hij is niet meer ongelukkig. Vroeger stond er een vent met een babyface, nu staat er echt een vent. Stefan de Vrij presteert ook heel goed bij Inter en voor Denzel Dumfries is de stap naar Italië helemaal belangrijk geweest. Die bewijst wat hij in Nederland zo goed deed ook gewoon in de Serie A kan”, aldus Van der Vaart. De enige Oranje-international die in zijn ogen de verkeerde keuze heeft gemaakt, is Georginio Wijnaldum. De middenvelder verkaste afgelopen zomer van Liverpool naar Paris Saint-Germain.

“Bij Liverpool was hij dé man op het middenveld. Nu heeft hij die status bij PSG bij lange na niet. Zijn statistieken bij Oranje zijn voortreffelijk en daarom begrijp ik het als hij teleurgesteld was door zijn plaats op de reservebank bij de laatste interlands”, stelt Van der Vaart. Hij signaleert dat Memphis Depay bij Barcelona ook in een ‘iets andere fase’ zit, daar hij het over het algemeen moet stellen met een reserverol bij Barcelona. “Maar die moet je bij Oranje altijd opstellen. De vorm van Depay zal bepalen of we ver kunnen komen op het komende wereldkampioenschap.”

Van der Vaart is zeer positief over bondscoach Louis van Gaal en is ervan overtuigd dat hij de 5-3-2-formatie snel en goed kan inslijpen. Tegelijkertijd is hij geen fan van het systeem, omdat ‘in de praktijk dan de vleugelverdedigers de belangrijkste spelers dreigen te worden’. “Tegen Duitsland waren met name Frenkie de Jong en Steven Bergwijn fantastisch en dat zijn ook de mannen die belangrijk moeten zijn. Draait het om de backs, dan heb je een probleem en dan gaat het in mijn ogen nooit werken.”