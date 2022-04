Tuchel woedend over onderonsje tussen scheidsrechter en Ancelotti

Woensdag, 13 april 2022 om 06:55 • Chris Meijer

Thomas Tuchel richt zijn pijlen na de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League op de Poolse arbitrage, die bestond uit scheidsrechter Szymon Marciniak en videoscheidsrechter Tomasz Kwiatkowski. Chelsea won dinsdagavond met 1-3 van Real Madrid, maar werd door een doelpunt van Karim Benzema in verlenging alsnog geëlimineerd. Tuchel is niet te spreken over een onderonsje tussen Marciniak en Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti.

“Ik ben teleurgesteld dat de scheidsrechter na afloop een leuk onderonsje had met mijn collega Carlo Ancelotti. Carlo is een leuke man, ik wilde naar hem toe gaan om hem te bedanken voor de wedstrijd”, zo tekent GOAL na afloop op uit de mond van Tuchel. “Ik zag de scheidsrechter hardop lachen met de coach van de tegenstander. Dat was op het verkeerde moment, kort na het laatste fluitsignaal van een wedstrijd van 120 minuten waarin een team alles heeft gegeven en gevochten heeft tot de laatste snik. Je stapt van het veld af en ziet de scheidsrechter lachen met de andere trainer. Die timing is heel, heel slecht. Dat heb ik hem verteld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea zag in de reguliere speeltijd een doelpunt van Marcos Alonso na inmenging van de VAR geannuleerd worden, terwijl er tevens chagrijn bestond over het bijtellen van te weinig extra tijd. “Als je tegen Real Madrid speelt, kan je verwachten dat niet iedereen evenveel lef heeft. Dat zat in de kleine beslissingen, zowel in de heenwedstrijd als de return. Ik heb het afgekeurde doelpunt niet gezien, maar ik heb de scheidsrechter gezegd dat ik enorm teleurgesteld was dat hij niet zelf naar de beelden kwam kijken. In een wedstrijd als deze moet je als scheidsrechter de baas blijven en niet de beslissingen laten door iemand vanuit zijn stoel, die niks meekrijgt van de sfeer.”

“Een scheidsrechter heeft een zekere stijl, hij staat bepaalde dingen toe en volgt een lijn. Als hij de beelden zelf bekijkt, kan hij het beter uitleggen”, vervolgt Tuchel. “Dat is mijn mening. Ik vind dat we meer minuten verdiende op het einde, want het voelde alsof er geen tijd werd bijgetrokken na de tweede helft van de verlening. Misschien is dat teveel gevraagd in dit soort wedstrijden tegen deze tegenstander. We hadden het in handen en waren niet gelukkig genoeg.”

Carlo Ancelotti: ‘De druk van Chelsea gaf ons voordeel in de verlenging’

“We hebben dit tweeluik op basis van onze energie gewonnen. De druk van Chelsea was heel hevig en dat gaf ons een voordeel in de verlenging”, zo oordeelt Ancelotti na afloop. “Ik heb gewisseld om energie in de ploeg te krijgen. Het team had het lastig en de spelers hebben alles gegeven. We verdienden het niet om 0-2 achter te komen, we krijgen doelpunten tegen uit standaardsituaties door de afwezigheid van Éder Militão. Na de 0-2 kregen we een mentale tik, maar de magie van het Bernabéu heeft ons enorm geholpen. Hoe moeilijker het is, hoe blijer ik ben.”