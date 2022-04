Van der Gijp velt hard oordeel over Frank en Ronald de Boer: ‘Ongelooflijk’

Dinsdag, 12 april 2022 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:02

René van der Gijp spaart Ronald en Frank de Boer dinsdagavond bepaald niet in Vandaag Inside. De analist vindt dat de gebroeders hun reputatie in de afgelopen periode behoorlijk op het spel hebben gezet. Ronald de Boer vanwege zijn rol als ambassadeur van het WK in Qatar en Frank de Boer door de diverse mislukte avonturen op trainersgebied.

"Ongelooflijk, hè. Die twee hebben een magistrale carrière gehad", zo opent Van der Gijp zijn relaas. "Bij geweldige clubs gespeeld. Maar die zitten nu, die ene (Frank de Boer, red.) is twee keer ontslagen en was de slechtste trainer van de Premier League. En die andere (Ronald de Boer, red.) vergaloppeert zich elke keer aan dat Qatar. En het leuke is dat die twee door niemand meer serieus worden genomen." Presentator Wilfred Genee merkt op dat Frank de Boer vier keer is ontslagen: bij Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United en het Nederlands elftal.

"Als Kortrijk morgen een trainer zoekt, dan is Frank de Boer de laatste bij wie ze uitkomen", gaat Van der Gijp verder met zijn analyse. "Dat is in een paar jaar tijd gebeurd, en ik geloof dat ze het zelf niet eens doorhebben." Johan Derksen is het roerend eens met zijn tafelgenoot. "Ze hebben zoiets van: 'Wat hebben wij nou misdaan?'" Er worden vervolgens beelden getoond van Ronald de Boer die bij de première van de film Louis over Louis van Gaal verklaart dat hij nog steeds achter Qatar als WK-organisator staat.

Derksen heeft daar gelijk weer een mening over: "Weet je wat het probleem is? Ja, het is ook zo'n hansworst. Je kunt nu als je centen in je zak hebt fantastisch naar Qatar. Je hebt een geweldig hotel en een limousine en alles is air-conditioned. Maar het gaat om die mensen die daar misbruikt worden, die als een soort slaven worden gebruikt. En daar vallen de slachtoffers. Maar hij heeft daar zeven jaar gewoond, maar nooit om het hoekje gekeken. Hij is in zijn miljonairscompoundje blijven zitten en had het helemaal naar zijn zin. Onbegrijpelijk toch dat iemand daar zeven jaar woont en niet weet wat er in dat land speelt."

Tafelgenoot Özcan Akyol haakt in op de uitspraken van Derksen: "Hij weet wel wat er speelt, ik heb het hem ook weleens gevraagd, ruim een jaar geleden. Hij zei: 'Tien jaar geleden reden ze nog op kamelen, en nu rijden ze in Maserati's'. Dus hij heeft wel iets van verandering gezien, hij heeft daar vooral ook voor. Ik sluit niet uit dat hij het gewoon niet weet." Derksen werpt gelijk een vraag op: 'Is dat dom, is dat naïef? Zeg het maar." Akyol vindt dat een goede vraag van zijn tafelgenoot. "Ze brengen hem niet naar die plekken, dus hij weet het niet."