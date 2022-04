Karim Benzema redt Real Madrid op loodzware avond tegen Chelsea

Real Madrid heeft zich met hangen en wurgen gekwalificeerd voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti had na de 1-3 zege op Chelsea van vorige week een uitstekende uitgangspositie, maar verloor voor eigen publiek met diezelfde cijfers in de reguliere speeltijd. Er moest dus een verlenging aan te pas komen, waarin Real terugkwam tot 2-3. Karim Benzema was verantwoordelijk voor het beslissende doelpunt. In de halve finale neemt de Koninklijke het op tegen Atlético Madrid of Manchester City.

Chelsea moest hopen op een vroeg doelpunt om de spanning terug te brengen. De eerste doelpogingen waren voor Real Madrid, maar na een klein kwartier opende Chelsea inderdaad de score. Met een strakke pass over het middenveld kreeg Mateo Kovacic de bal bij Ruben Loftus-Cheek. Via de knie van Timo Werner belandde de bal bij Mason Mount, die opdook in het strafschopgebied en de rechterbovenhoek uitzocht: 0-1.

Door het doelpunt nam de angst bij Real Madrid toe. Slechts één extra doelpunt was voor Chelsea genoeg om de achterstand volledig weg te poetsen en daardoor speelde de thuisploeg nog behoudender dan voor de treffer. Zodoende had Chelsea de overhand in de eerste helft, al werden geen grote kansen op de 0-2 gecreëerd. Kovacic en Antonio Rüdiger hadden geen succes met hun doelpogingen; aan de overzijde schoot Casemiro naast.

Aan het begin van de tweede helft deed Courtois moeite om een hoekschop voor Chelsea te voorkomen: de doelman sprintte richting de achterlijn om de bal binnen te houden, waarna hij die in twee instanties onder controle kreeg. Daarbij kreeg Courtois hulp van Casemiro, die de aanstormende Kai Havertz bij de bal weghield. Het contact tussen de twee spelers leverde Chelsea opmerkelijk genoeg geen strafschop op. Kort daarna kwamen de bezoekers alsnog op 0-2. Een van richting veranderde knal van Reece James leidde tot een afgemeten corner van Mount, waaruit Rüdiger binnenkopte.

Real opende vervolgens de jacht op de 1-2. Een vrije trap van Toni Kroos werd door Édouard Mendy uit de bovenhoek getikt; een kopbal van Benzema na voorbereidend werk van Ferland Mendy spatte uiteen op de lat. Tussendoor werd een treffer van Marcos Alonso aan de overzijde afgekeurd, omdat hij de bal met de arm meenam in het zestienmetergebied. Een kwartier voor tijd kwam Chelsea alsnog op 0-3. Werner ontving de bal van Kovacic, bleef rustig in het strafschopgebied, kapte zijn bewakers uit en verschalkte Courtois in de rechterhoek.

Chelsea leek zich op te maken voor de halve finale, maar na een wonderschone pass met de buitenkant van de voet van Luka Modric forceerde Rodrygo toch een verlenging door de bal met succes uit de lucht te nemen: 1-3. In de verlenging kwam Real snel terug tot 2-3. De ontembare Benzema, die in de vorige ronde al de comeback tegen Paris Saint-Germain vormgaf, kopte raak toen hij voor het doel een wippertje van Vinícius Júnior ontving. Het tempo was moordend in de verlenging. Invaller Hakim Ziyech was nog dicht bij de 2-4, maar stuitte op Courtois. De vrijstaande Havertz kopte van dichtbij naast. Na een mislukt schot van Ziyech kreeg Jorginho de bal uit de draai nog op doel.