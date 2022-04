Noodlot treft PSV weer: Olivier Boscagli ernstig geblesseerd

Dinsdag, 12 april 2022 om 23:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:38

Een flinke tegenvaller voor PSV en Olivier Boscagli. De centrumverdediger is zondag tegen RKC Waalwijk (2-0) ernstig geblesseerd geraakt bij de botsing met Jens Odgaard, zo weet het Eindhovens Dagblad te onthullen. PSV wil nog niets bevestigen, maar bronnen rondom de club melden aan de regionale krant dat het om een 'zeer serieuze aangelegenheid' gaat.

Diverse supporters van PSV hebben Boscagli gespot met een brace en enkele bronnen bevestigen dat het seizoen sowieso voorbij is voor de Franse verdediger en dat hij een lange herstelperiode tegemoet gaat. Een domper voor Roger Schmidt, die Boscagli normaal gesproken als basisspeler zou hebben gebruikt tegen Leicester City in het returnduel in de kwartfinale van de Conference League. De mandekker is al bijna twee jaar verzekerd van een vaste plaats in de defensie van PSV.

Jens Odgaard en Olivier Boscagli liggen met pijn op de grond na hun onderlinge duel.

De Eindhovenaren worden de laatste twee seizoenen opvallend vaak getroffen door blessures, zo benadrukt clubwatcher Rik Elfrink nog maar eens op Twitter. Ryan Thomas en Phillipp Mwene zijn al langere tijd niet inzetbaar. In de laatste twee jaar waren ook onder meer Maxi Romero, Richard Ledezma, Davy Pröpper, Marco van Ginkel, Yorbe Vertessen en Jordan Teze voor korte of langere tijd uit de roulatie. De kans is groot dat André Ramalho en Teze donderdag tegen Leicester City het hart van de defensie vormen. Schmidt kan eventueel ook gebruik maken van Philipp Max en/of Érick Gutiérrez. Daarnaast is Armando Obispo op de weg terug bij PSV. Woensdag zal duidelijk worden welke spelers definitief worden opgenomen in de wedstrijdselectie.

Boscagli raakte zondag dus geblesseerd in een duel met Odgaard en het was meteen duidelijk dat beide spelers veel pijn hadden. De verdediger van PSV en de aanvaller van RKC werden dan ook gelijk naar de kant gehaald. De verwachting is dat de Eindhovense club woensdag met uitsluitsel komt wat betreft de kwetsuur van Boscagli, die dus lang zal moeten revalideren. Noni Madueke kwam niet overigens ook niet ongeschonden uit het thuisduel met RKC en Schmidt gaat ervan uit dat hij niet op tijd fit is voor de wedstrijden tegen Leicester en Ajax.