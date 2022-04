Villarreal stunt opnieuw: Bayern München ligt uit Champions League

Dinsdag, 12 april 2022 om 22:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:02

Bayern München ligt verrassend uit de Champions League. Na de 1-0 nederlaag van vorige week in Spanje werd op eigen veld met 1-1 gelijkgespeeld tegen Villarreal, wat dus niet voldoende is voor de halve finale. Robert Lewandowski was uiteraard weer trefzeker voor de Duitse grootmacht, maar het Europese avontuur strandt in de kwartfinale door een laat doelpunt van Samuel Chukwueze namens de Spanjaarden. Na Juventus schakelt Villarreal dus ook Bayern uit in het miljardenbal.

De thuisploeg begon zoals verwacht fel en agressief aan de tweede ontmoeting met Villarreal in een week tijd. In het eerste kwartier leverde dat mogelijkheden op voor Leon Goretzak en Joshua Kimmich. Opvallend was het feit dat Lewandowski in de eerste fase nauwelijks in het aanvalsspel van Bayern voorkwam. Jamal Musiala had zijn ploeg na een halfuur spelen op 1-0 kunnen en misschien wel moeten zetten, maar zijn kopbal ging recht op doelman Gerónimo Rulli af. Musiala kwam met zijn hoofd tegen Raúl Albiol aan en beide spelers moesten derhalve worden opgelapt. Diezelfde Albiol was kort daarna het slachtoffer van een tackle van Lewandowski, die daarvoor de gele kaart ontving.

Vier minuten voor rust kreeg Bayern een duidelijke waarschuwing van Villarreal. Arnaut Danjuma ging vanaf links op het doel af, met twee tegenstanders naast zich. Een ideale kans ontstond er voor de aanvaller, die echter wild en ruim naast schoot. In de herhaling werd overigens duidelijk dat Danjuma in buitenspelpositie aan zijn actie begon. Gerard Moreno schoot nog in het zijnet namens de bezoekers, maar doelpunten vielen er niet in de eerste helft. Twee minuten na rust hield Rulli Musiala van scoren af met een goede reflex. Enkele minuten later was het alsnog raak voor Bayern. Thomas Müller profiteerde van slordig balverlies en stelde Lewandowski in staat om te scoren op de rand van de zestien. Zijn schot verdween via de paal in het doel. Doelpunt nummer dertien van de Pool in de Champions League dit seizoen.

Müller verzuimde in minuut 72 om Bayern al koppend op 2-0 te zetten. Drie minuten later schoot Kingsley Coman hard over het doel van Villarreal. Met nog acht minuten op de klok werd de moegestreden Musiala vervangen door Serge Gnabry. Een minuut later liet Danjuma een goede kans onbenut. Manuel Neuer zag het schot voorbij zijn doel vliegen. In minuut 88 keken de Bayern-fans verbijsterd toe hoe Moreno bij de tweede paal Chukwueze wist te bereiken. De invaller raakte de bal niet heel goed, maar het was voldoende om Neuer te verschalken: 1-1. Het geknakte Bayern was niet in staat om in de vier minuten blessuretijd een verlenging uit het vuur te slepen. Unai Emery en zijn elftal vierden groots feest na de nieuwe stunt in de Champions League.