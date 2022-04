Kassa rinkelt: FC Groningen verkoopt Bjorn Meijer voor 6 miljoen euro

Dinsdag, 12 april 2022 om 22:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:31

FC Groningen en Club Brugge hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bjorn Meijer, zo melden Voetbal International en De Telegraaf dinsdagavond. Volgens beide media zijn de clubs een bedrag van 6 miljoen euro overeengekomen, nadat eerdere biedingen van 3 miljoen euro en 4,5 miljoen euro werden afgewezen door Groningen.

De negentienjarige Meijer maakt na dit seizoen de overstap. De linksback had een contract tot medio 2023 in Groningen, met de optie voor een extra jaar. Meijer doorliep de jeugdopleiding van Groningen en maakte vorig seizoen in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in de hoofdmacht. Deze voetbaljaargang begon Meijer aanvankelijk nog als bankzitter, maar sinds de jaarwisseling is hij een vaste waarde in het elftal van trainer Danny Buijs. Inmiddels heeft Meijer 22 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Groningen achter zijn naam staan.

De ontwikkeling van het jeugdproduct kwam voor Groningen als verrassing. De club verkocht Gabriel Gudmundsson afgelopen zomer aan Franse kampioen Lille OSC en had Yahya Kalley gehaald als opvolger. De jonge Zweed werd overgenomen van IFK Göteborg om de positie van zijn landgenoot in de basis in te vullen. Het was echter Meijer die zijn kans pakte als linksback en zich stormachtig ontwikkelde tot een van de uitblinkers bij de formatie van de na dit seizoen vertrekkende Buijs.

Zondag bevestigde Meijer tegenover ESPN dat het plan van Club hem aanspreekt. "Tussen mij en Groningen zit het in ieder geval goed. De situatie is dat ik onder contract sta en vol trots. Dat zal altijd zo zijn", zei de jongeling, die wat haatreacties ontving van boze Groningen-supporters. "Dat had ik niet verwacht, maar ik heb gelukkig ook mooie berichten gekregen. Dat deed me goed. Supporters hebben een hart voor de club en dat snap ik, er zitten er een paar bij die zich zo uiten."

Groningen verkocht in het verleden alleen Tim Matavz (voor 7 miljoen euro naar PSV), Luis Suárez (voor 7,5 miljoen euro naar Ajax), Ritsu Doan (voor 7,5 miljoen euro naar PSV) en Marcus Berg (voor 10 miljoen euro naar Hamburger SV) voor meer geld dan het bedrag waarvoor Meijer wordt verkocht. In Brugge kan hij gaan samenspelen met landgenoten Ruud Vormer en Noa Lang. Bas Dost beschikt over een aflopend contract.