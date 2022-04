Meest besproken vrouw van Leeuwinnen laat zich gelden bij dikke zege

Dinsdag, 12 april 2022 om 20:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

Het Nederlandse vrouwenelftal heeft de oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika dinsdagavond probleemloos gewonnen. Vier dagen na de 12-0 zege op Cyprus won de ploeg van bondscoach Mark Parsons met 5-1 in het Cars Jeans Stadion. Damaris Egurrola kwam als invaller tweemaal tot scoren. De middenvelder van topclub Olympique Lyon was in de aanloop naar de interlandperiode de meest besproken international, omdat ze geen Nederlands spreekt maar wel koos voor een interlandcarrière bij Oranje.

Oranje trad aan met twee wijzigingen in de basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Cyprus. Op de rechtsbackpositie speelde Lynn Wilms in plaats van Caitlin Dijkstra, terwijl Jill Roord op het middenveld werd vervangen door Kayleigh van Dooren. Afgelopen weekend liet Roord een pijnlijke verstandskies trekken en ontbrak daardoor tegen Zuid-Afrika. De eerste mogelijkheid voor Vivianne Miedema resulteerde in de achtste minuut in een redding van keeper Andile Dlamini, maar kort daarna opende Oranje de score.

Nadat Zuid-Afrika de bal niet goed kon wegwerken, ontstond een schietkans voor Jackie Groenen. Van aanzienlijke afstand schoot zij raak via de onderkant van de lat: 1-0. Halverwege de eerste helft kwam Zuid-Afrika echter langszij. Aniek Nouwen kon de snelle Thembi Kgatlana niet bijbenen, waardoor de spits van Zuid-Afrika de verre hoek kon uitzoeken. Vijf minuten later greep Oranje weer de leiding. Na een afgemeten voorzet van Marisa Olislagers kwam Lineth Beerensteyn voor haar bewaker en schoot ze diagonaal raak.

Met een schot tegen de binnenkant van de paal zorgde Miedema voor de 3-1 na voorbereidend werk van Victoria Pelova. Aan het begin van de tweede helft kreeg Zuid-Afrika een strafschop vanwege een vermeende overtreding van Groenen op Kgatlana. De daaropvolgende penalty van Noko Matlou was veel te zwak en bleek een prooi voor Sari van Veenendaal. In het restant van de tweede helft scoorde Egurrola tweemaal. De nieuwe international van Oranje werd geboren in de Verenigde Staten als dochter van een Spaanse vader en Nederlandse moeder en koos verrassenderwijs voor Oranje.

De nieuwe Oranje-klant kopte van dichtbij raak nadat Esmee Brugts de bal veroverde, een panna uitdeelde, combineerde met Pelova en een goede voorzet gaf. In de blessuretijd de ingevallen Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart geen controle over een vrije trap van Spitse, waardoor Egurrola in de rebound kon scoren. Oranje heeft zodoende een succesvolle interlandperiode achter de rug met liefst zeventien doelpunten in twee wedstrijden, al oogde Oranje tegen Zuid-Afrika wel kwetsbaar in de achterhoede.

Oranje zou dinsdagavond eigenlijk een WK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Wit-Rusland, maar de KNVB weigerde aan te treden vanwege de bijdrage van de Wit-Russische regering aan de oorlog in Oekraïne. In Groep C van de WK-kwalificatiereeks won concurrent IJsland wel met 0-1 van Tsjechië. Daardoor gaat IJsland aan de leiding met 15 punten uit 6 duels, terwijl Oranje op 14 punten uit 6 duels staat. De kans bestaat dat Oranje een reglementaire nederlaag krijgt toegewezen voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland, dus betekent de zege van IJsland slecht nieuws voor de Leeuwinnen.