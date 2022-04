Kwinkslag Sneijder in discussie over Fraser: ‘Je creëert zomaar weer iets’

Dinsdag, 12 april 2022 om 20:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:40

Wesley Sneijder snapt wel dat FC Utrecht niet wil dat de nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser volgend seizoen als assistent-bondscoach naar het WK gaat in Qatar. De huidige coach van Sparta Rotterdam werkt momenteel als rechterhand van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje, maar het eindtoernooi van later dit jaar gaat dus aan zijn neus voorbij. Een opvolger van Fraser is overigens nog niet aangesteld door de KNVB.

"Logisch", concludeert Sneijder dinsdagavond in de Champions League-uitzending van RTL7. "Als je alleen het WK zou nemen, dan zou je nog kunnen denken van: Voor die vier weken, weetjewel. Maar je hebt een hele aanloop ernaar toe, hè." Presentator Humberto Tan haakt gelijk in: "Je hebt nauwelijks een voorbereiding, het is maximaal iets van tien dagen." Sneijder komt gelijk met een observatie: "Je moet je focus toch ergens anders leggen, en dan kan je niet volledig de focus hebben op de club. Ik vind het terecht dat Utrecht heeft gezegd van: 'Ja, wil je trainer worden, dan wel onder deze voorwaarden'", aldus de oud-middenvelder.

Wesley Sneijder vindt het logisch dat FC Utrecht Henk Fraser niet naar het WK laat gaan.

"Je kunt ook zeggen: 'Het is juist een meerwaarde voor de club, omdat je spelers de trainer op de bank zien op een WK'", werpt Tan gelijk op. "Ik schrok al dat Sparta het goed vond", haakt Jan Boskamp in, wat gelijk tot een reactie van Tan leidt. "Het is toch anders als hoofdtrainer dan als assistent?" Boskamp reageert daar weer op: "Maar je bent wel hoofdtrainer bij FC Utrecht. Dan moet je wel zorgen dat dat cluppie goed draait." Tan voegt eraan toe dat 'het een kans is die je geen enkele trainer mag ontnemen'.

"Hoe staat hij daar zelf in? Want dat weten we ook niet", gaat Sneijder weer verder. "Hij vindt het jammer, maar hij legt zich erbij neer, want het is een club waar hij graag wil werken", antwoordt Tan. "Je creëert zomaar weer iets en hij (Fraser, red.) vindt het allemaal wel best, joh. Hij creëert weer wat, hè", reageert Sneijder met een kwinkslag. Tan wil tot slot weten wie Fraser moet opvolgen bij Oranje, "Omdat dat de volgende uitdaging is voor Van Gaal en de KNVB. Of maakt dat niet uit?" Sneijder antwoordt heel duidelijk: "Nee, dat maakt niet uit." Tan wil weten wat de assistent-bondscoaches deden tijdens grote toernooien, toen Sneijder nog international was.

"Vrij weinig", aldus de 134-voudig international. "We hadden ook Phillip Cocu, die deed een beetje wat met de spelers. En Frank de Boer deed dan meer de trainingen. Maar het is nu Danny Blind toch. En de derde assistent is gewoon een beetje voor de groep, tussen de groep en de staf in. Het is een hele goede en leuke functie, maar dat moet wel iemand willen die nu denk ik zonder functie zit. Je gaat niet in november nog zoeken, dan krijg je hetzelfde verhaal", zo besluit Sneijder.