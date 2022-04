Frank Arnesen is ‘zeer gecharmeerd’ van zesvoudig international Zuid-Korea

Dinsdag, 12 april 2022 om 20:13 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft belangstelling voor Kang-in Lee, zo schrijft Marca dinsdagavond. De 21-jarige aanvallende middenvelder van Real Mallorca beschikt over een contract tot medio 2025, maar wordt door meerdere clubs begeerd. Behalve Feyenoord heeft in ieder geval ook SC Braga belangstelling voor de international van Zuid-Korea.

Lee kwam in augustus 2021 transfervrij over van Valencia. Hij had 44 wedstrijden in LaLiga gespeeld voor Valencia, maar had geen toekomst bij de club. Real Mallorca legde Lee voor vier seizoenen vast. Dit seizoen kwam hij tot 25 wedstrijden in LaLiga, waarvan 10 als invaller. Lee speelde als aanvallende middenvelder, linksbuiten en rechtsbuiten. Hij is niet onomstreden in de ploeg, maar maakte wel een goede indruk op meerdere buitenlandse clubs.

Marca schrijft dat Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, erg gecharmeerd is van Lee. Aan het eind van het seizoen zal Lee met Real Mallorca in gesprek gaan over zijn toekomst. "Als de club op het hoogste niveau blijft spelen, blijft hij op het eiland, tenzij een onweerstaanbaar bod binnenkomt", aldus de krant. Lee heeft zijn vizier gericht op deelname aan het WK 2022.

Hij kwam tot dusver zesmaal in actie voor de nationale ploeg van Zuid-Korea en ziet Real Mallorca als een goede basis om in beeld te blijven bij de nationale ploeg. Het is echter nog zeer de vraag of Real Mallorca zich handhaaft op het hoogste niveau. Dankzij de 1-0 zege op Atlético Madrid van zaterdag staat de club met 29 punten op de virtueel veilige zeventiende plaats. De voorsprong op nummer achttien Cádiz, die op degraderen staat, is slechts een punt.