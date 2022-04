Guus Hiddink (75) verrast met gesprekken over terugkeer bij Curaçao

Dinsdag, 12 april 2022 om 19:37 • Rian Rosendaal

Guus Hiddink lijkt als technisch directeur terug te keren bij de voetbalbond van Curaçao. Een woordvoerder van de bond meldt dinsdag aan de NOS dat de gesprekken over de functie voor Hiddink in de afrondende fase zijn beland. De inmiddels 75-jarige Nederlander was tussen 2020 en 2021 als bondscoach en technisch directeur ook al even verbonden aan Curaçao. Door het coronavirus kon Hiddink vorig jaar enige tijd zijn werk niet doen.

Patrick Kluivert werd daarom aangesteld als interim-bondscoach en na goed overleg werd besloten om het doorlopende contract van Hiddink te verscheuren. De beslissing werd genomen toen al bekend was dat Curaçao zich niet langer kon plaatsen voor het WK in Qatar. Onlangs werd bekend dat Hiddink met ingang van volgend seizoen als klankbord zal fungeren voor de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij en assistent-trainer Fred Rutten.

Hiddink kondigde vorig jaar september zijn afscheid aan als trainer, maar daarmee verdwijnt hij dus niet helemaal uit de voetballerij. De komst van Hiddink naar Curaçao in 2020 leidde overigens tot ontevredenheid bij toenmalig bondscoach Remco Bicentini, die tegen zijn zin het veld moest ruimen. Desondanks gaat Bicentini later dit jaar gewoon naar het WK, als assistent-bondscoach van Canada.