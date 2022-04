The Athletic maakt ruime contractduur van Ten Hag bij Man United bekend

Dinsdag, 12 april 2022 om 19:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:47

Erik ten Hag heeft een mondelinge principeovereenkomst bereikt met Manchester United, zo meldt The Athletic dinsdagavond. De doorgaans betrouwbare journalist David Ornstein maakt melding van een contract van maximaal vier jaar voor de trainer, die in de zomer kan overkomen van Ajax. De overeenkomst tussen Ten Hag en Manchester United wordt bevestigd door De Telegraaf. Er is echter nog geen akkoord bereikt tussen de twee betrokken clubs.

Volgens de sportwebsite moet Manchester United de documenten bovendien nog op orde krijgen en wordt er dus geen witte rook verwacht voor de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV van zondag. Het is de bedoeling dat Ten Hag in de komende periode ook duidelijkheid krijgt over de invulling van zijn technische staf. Er wordt geen grote haast gemaakt met de aanstelling, mede omdat Manchester United 'respectvol wil handelen richting Ajax en Ten Hag, daar er nog een bekerfinale en een strijd om de landstitel op het programma staat'.

SEG, het makelaarskantoor van Ten Hag, wil nog niet reageren. Ook Manchester United weigert een reactie. Ten Hag werd onlangs ook in verband gebracht met RB Leipzig, dat een stokje hoopte te steken voor diens aanstelling in Engeland. Het lijkt er echter op dat Ten Hag zijn zinnen heeft gezet op de overstap naar Manchester United, waar hij de opvolger wordt van interim-trainer Ralf Rangnick. De clubleiding van the Red Devils geeft Ten Hag de voorkeur boven Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino.

Maandag schreef The Athletic dat een compensatie voor Ten Hag buiten diens afkoopclausule wordt geregeld. Het nog tot medio 2023 lopende contract van Ten Hag bij Ajax bevat een afkoopclausule van twee miljoen euro, maar Manchester United zou de compensatie buiten deze gelimiteerde transfersom willen regelen. Beide clubs zouden een zeer goede verstandhouding hebben en Manchester United wil die in stand houden.