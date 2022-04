Laporta denkt niet louter aan topaankopen: ‘Beste aanwinst al in huis’

Dinsdag, 12 april 2022 om 19:10 • Rian Rosendaal

Joan Laporta is blij dat Ansu Fati op de weg terug is bij Barcelona. De voorzitter van de Catalanen durft zelfs te stellen dat zijn club met de aanvaller de beste aankoop reeds in huis heeft. Door diverse blessures kwam Fati dit seizoen slechts tot vijf optredens. Zijn comeback in de selectie van trainer Xavi is echter dichtbij, tot grote vreugde van Laporta.

"We hebben de beste aanwinst al in huis: Ansu Fati. We hopen hem snel weer terug te zien op het veld", zo wordt Laporta dinsdag op een evenement geciteerd door onder meer AS. "Het is echt bewonderenswaardig hoe hij hersteld is, we zijn tevreden met het enorme werk dat hij heeft verzet. Ze hebben me verteld dat je klaar bent, maar ze willen nog tien of vijftien dagen wachten. Haast je maar niet, want we willen al het talent dat je hebt op het veld zien. Ik heb het al in mijn hoofd: we gaan kampioen worden, daar ben ik van overtuigd", aldus de optimistische Barcelona-voorzitter.

Ansu Fati is eindelijk op de weg terug bij Barcelona.

Fati hoopt snel aan te kunnen sluiten bij de selectie van Xavi. "Het gaat stap voor stap beter", laat de pas negentienjarige aanvaller weten in gesprek met Mundo Deportivo. "Ik weet alleen nog niet wanneer ik kan spelen. Dat zal in overleg gaan met de trainer en de medische staf. Het was een behoorlijke dreun toen ik weer geblesseerd raakte, maar mede door de massale steun van de club ben ik niet in paniek geraakt", benadrukt Fati, die vertrouwen heeft in de werkwijze van Xavi en een voor Ronald Koeman pijnlijke conclusie trekt. "De trainerswissel heeft ons zeker goed gedaan, de spelers werken nu harder."

De door Laporta geprezen aanvaller kreeg dit seizoen te maken met maar liefst vijf verschillende blessures. Onder meer een knie- en een hamstringblessure hield hem enige tijd aan de kant. In totaal staat Fati op 53 wedstrijden namens Barcelona, met 18 doelpunten en 6 assists als resultaat.