‘Ontzettend trotse’ Rens van Eijden (34) kondigt afscheid aan

Dinsdag, 12 april 2022 om 18:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:15

Rens van Eijden stopt na dit seizoen als profvoetballer, zo heeft de 34-jarige verdediger van NEC dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de businessclub. Van Eijden revalideerde maandenlang van een zware knieblessure en richt zich nu op de laatste wedstrijden van dit seizoen. De routinier is bezig aan zijn tweede periode bij NEC.

"Ik ben ontzettend trots op mijn prachtige carrière. Mijn debuutwedstrijd (bij PSV, red.) was een Champions League-wedstrijd tegen Liverpool en nadien speelde ik nog prachtige wedstrijden voor Willem II, NEC, AZ en opnieuw NEC", zo stelt Van Eijden. "Nu heb ik ervoor gekozen om aankomende zomer te stoppen als profvoetballer. Het was een moeilijke beslissing, maar ik sta volledig achter mijn keuze. Ik ben blij dat ik zelf de regie in handen heb om te bepalen wanneer ik mijn carrière beëindig. Dat moment is nu aangebroken."

"Ik heb prachtige momenten meegemaakt tijdens mijn carrière, waaronder het kampioensjaar met NEC in de Jupiler League, waar we met een recordaantal punten en doelpunten kampioen werden én daarnaast natuurlijk de promotie van het afgelopen jaar. Het was een voorrecht om deze momenten als aanvoerder van NEC mee te maken", aldus Van Eijden, die door de voordeur wil vertrekken uit Nijmegen. "De komende weken staan in het teken van het zo goed mogelijk afronden van dit competitieseizoen. Ik doe er alles aan om hierin nog een bijdrage te kunnen leveren. Ik kijk uit naar het vervolg van mijn carrière. De drang om mezelf verder te ontwikkelen heb ik ook buiten het sportveld. Ook hier blijft voor mij het uitgangspunt om gezamenlijk mooie resultaten neer te zetten."

Van Eijden kwam tot dusver tot 362 officiële wedstrijden als profvoetballer, waaronder 281 duels in het shirt van NEC. Voor de club uit Nijmegen kwam de centrale verdediger tot vijftien doelpunten en zeven assists. Nummer tien NEC speelt deze jaargang nog vijf wedstrijden in de Eredivisie.