Eén berichtje raakte Van Gaal in het bijzonder: ‘Geweldig om te ontvangen’

Dinsdag, 12 april 2022

Louis van Gaal is overspoeld met reacties nadat hij anderhalve week geleden bekendmaakte te lijden aan een agressieve vorm van prostaatkanker. De bondscoach van het Nederlands elftal wilde het nieuws niet eerder delen, omdat hij niet wilde dat het invloed zou hebben op de spelersgroep. Nadat hij het op 3 april alsnog onthulde bij Humberto, stond zijn telefoon roodgloeiend. Een berichtje van een voormalig pupil heeft hem in het bijzonder geraakt.

Van Gaal was maandagavond aanwezig bij de première van zijn eigen film Louis, toen hij door de NOS gevraagd werd naar de huidige gezondheidssituatie. "Nu moet het alleen maar beter worden, dat is een kwestie van tijd. Ik heb alleen maar willen zeggen dat ik lijd aan prostaatkanker, maar dat ik alle behandelingen achter de rug heb. Maar dat het in principe alleen maar beter gaat. Ik had ook niet verwacht dat er zo'n impact zou zijn over het feit dat ik prostaatkanker had", aldus een bescheiden bondscoach.

De coach van het Nederlands elftal kreeg de ene na de andere steunbetuiging, onder meer in de Johan Cruijff ArenA voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Sparta Rotterdam. Beide oud-clubs van Van Gaal droegen bij de opkomst een shirt met de tekst 'Sterkte Louis'. "Dat vind ik geweldig. Ik word emotioneel en krijg er tranen van in mijn ogen, maar ik krijg er ook heel veel energie van als zoveel mensen iets om je geven. Het is niet makkelijk om mijn telefoonnummer te krijgen. Maar ze hebben mij toch weten te bereiken. Via e-mails, sms'jes, uit alle hoeken van de wereld. Echt onwaarschijnlijk. Dat is heel mooi."

Een berichtje waar Van Gaal in het bijzonder door geraakt werd kwam van Tijjani Babangida, een oud-pupil van hem. De Nigeriaan sprak zijn voormalig oefenmeester toe vanuit zijn geboorteland. "Ik kreeg een gesproken videobericht, zoals ik dat zelf ook vaak doe, van Tijjani Babangida. Dat moet in het seizoen 1996/97 zijn geweest dat wij hebben samengewerkt, dat is 26 jaar geleden", aldus Van Gaal. "Hij was volgens mij de opvolger van Finidi (George, red.). Die sprak zo'n mooi bericht, dat was geweldig om te ontvangen. Maar dan doe ik al die andere mensen te kort, want dat was ook allemaal geweldig."

Vannacht een bericht uit Nigeria. Tijani Babangida stuurt trots dit clipje door van Louis van Gaal in gesprek met de NOS: pic.twitter.com/u2p7v42FSA — Sam van Raalte (@SamRaalte) April 12, 2022

Babangida kwam in 1991 in Nederland terecht bij Roda JC. Na een huurperiode bij VVV-Venlo maakte hij in 1996 de overstap naar Ajax, waar hij onder de vleugels van Van Gaal kwam te werken. Zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst liep behoorlijk goed, maar daarna werd de concurrentie te groot en zat hij voornamelijk op de bank. In totaal kwam Babangida tussen 1996 en 2003 tot 77 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 20 keer wist te scoren. De Nigeriaanse aanvaller stond vooral bekend om zijn kenmerkende dribbels.