Pupil van Van Persie tekent bij Feyenoord: ‘Hij kan beslissingen uitstellen’

Dinsdag, 12 april 2022 om 18:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:25

Lucas Gardenier heeft dinsdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend, zo maakt de club dinsdagavond bekend. De vijftienjarige verdediger zette dinsdagmiddag in De Kuip zijn krabbel onder een driejarige verbintenis en is hierdoor tot medio 2025 verbonden aan Feyenoord. Hij maakt deel uit van de Onder 16, die onder leiding staat van trainers Brian Pinas en Robin van Persie.

Gardenier begon zijn voetbalcarrière bij de amateurs van RKAVV uit Leidschendam en speelt al sinds zijn zevende jaar bij Feyenoord Academy. Op Varkenoord liep hij vanaf het seizoen 2014-2015 geruisloos alle jeugdteams door, zo schrijft Feyenoord in het persbericht. Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, beschrijft de jongeling als een 'linksbenige speler die op meerdere posities inzetbaar is'.

"Een erg sterk punt in zijn spel is dat hij het vermogen heeft om sommige beslissingen uit te stellen en daardoor vaak de juiste keuzes maakt. Tevens laat hij iedere dag zien een betere speler te willen worden bij Feyenoord", analyseert Coolen. Zelf noemt Gardenier de ondertekening van zijn eerste contract in De Kuip een 'heel mooi moment'. "Ik hoop natuurlijk ook ooit op deze plek mijn debuut voor Feyenoord 1 te mogen maken. Tot die tijd zal ik me eerst zo goed mogelijk moeten door ontwikkelen bij Feyenoord Academy."