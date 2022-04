‘Ruildeal met Memphis Depay moet Xavi uit de brand helpen’

Dinsdag, 12 april 2022 om 17:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:14

Barcelona werkt achter de schermen aan de selectie voor komend seizoen. De Catalaanse grootmacht houdt rekening met een vertrek van Samuel Umtiti en Clément Lenglet en is om die reden de markt aan het verkennen in de zoektocht naar een waardige vervanger. Sport meldt dat Gabriel op het wensenlijstje staat om deze zomer de overstap te maken. De centrale verdediger van Arsenal moet volgend seizoen de enige linksbenige centrale verdediger zijn in de selectie van Xavi.

Van Gerard Piqué, Eric García en Ronald Araújo staat vast dat ze komend seizoen het shirt van Barcelona dragen. Ook de komst van Andreas Christensen is nagenoeg rond. Xavi heeft daarmee echter niet de beschikking over een linkspoot in de laatste linie, daar verwacht wordt dat Lenglet en Umtiti het Camp Nou deze zomer verlaten. De contracten van zowel Umtiti als Lenglet lopen in de zomer van 2026 af. In de zoektocht naar een nieuwe linksbenige centrale verdediger is Barcelona uitgekomen bij Gabriel.

Om een revolutie teweeg te kunnen brengen zal Arsenal komende zomer meerdere aankopen moeten doen. The Gunners hebben echter weinig te besteden en mikken op ruildeals met clubs als Barcelona. Spelers als Memphis Depay, Neto en Riqui Puig moeten in Noord-Londen voor een kwaliteitsimpuls zorgen, zo klinkt het in de Spaanse media. Of Barcelona ook bereid is om mee te werken aan een (tijdelijke) transfer van een van deze spelers is niet bekend. Indien dit wel het geval is, vormt Gabriel de meest interessante naam voor de Catalanen om de omgekeerde route te bewandelen.

Voordat Gabriel naar Arsenal verhuisde droeg hij het shirt van Lille OSC, dat hem tussendoor uitleende aan Troyes en Dinamo Zagreb. In zijn jaren in Franse dienst groeide de Braziliaan uit tot een vaste waarde bij les Dogues, wat interesse wekte van onder meer Everton en Napoli. Uiteindelijk koos de verdediger voor Arsenal, dat naar verluidt een bedrag van maximaal 30 miljoen euro voor hem neerlegde: een vast bedrag van 26 miljoen en 4 miljoen aan mogelijke bonussen. Gabriel heeft nog een contract tot 2025 bij Arsenal.