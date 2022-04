Fernandinho zet verbaasde Guardiola compleet voor het blok: ‘Dat wist ik niet’

Dinsdag, 12 april 2022 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:45

Fernandinho heeft zijn afscheid aangekondigd bij Manchester City. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en gaat zijn verbintenis niet verlengen, zo vertelde hij dinsdag tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar de Champions League-return tegen Atlético Madrid. De mededeling kwam voor Josep Guardiola als een verrassing. De manager werd door de Engelse pers geconfronteerd met de woorden van zijn aanvoerder en reageerde zichtbaar verbaasd.

Fernandinho is eerste aanvoerder bij Manchester City, maar komt nauwelijks in de plannen van Guardiola voor. De Braziliaan kwam op 12 februari voor het laatst in actie in de Premier League in de uitwedstrijd tegen Norwich City. Sindsdien moet hij het doen met korte invalbeurten en optredens in de Champions League. Na negen seizoenen vindt hij het dan ook mooi geweest, zo maakte hij dinsdag bekend. "Ik wil vaker spelen en daarom ga ik terug naar Brazilië”, aldus de middenvelder. "Ik heb deze beslissing gemaakt met mijn familie."

"Sorry?! Oh...I didn't know that!" ??#MCFC boss Pep Guardiola did NOT know that Fernandinho plans to leave the club at the end of the season ??pic.twitter.com/3tLsntdaPG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 12, 2022

Guardiola werd niet veel later door de Engelse pers op de hoogte gebracht van het nieuws. "Jullie vertellen me iets nieuws, ik wist dat niet", aldus de Spaanse coach. "Ik moet nog met Fernandinho praten, dat doen we aan het einde van het seizoen. We zien dan wel wat er gebeurt. Hij is belangrijk voor mij en voor de club. Fernandinho speelde al bij City toen ik hier kwam. Een ongelooflijke voetballer, die zoveel prijzen heeft gepakt en ook achter de schermen zo veel belangrijk werk doet. Misschien is het een beslissing die hij met zijn familie heeft genomen, ik weet het niet. Ik wil in ieder geval graag dat hij blijft."

I was 100% honest and spontaneous in answering that question at today's press conference. But anyone who knows me also knows that my greatest honesty is with Man City and my duties as team captain. — Fernandinho (@fernandinho) April 12, 2022

Het voorval werd dusdanig breed uitgemeten in de media dat Fernandinho zich na afloop van de persconferentie genoodzaakt voelde te reageren via Twitter. "Ik was honderd procent eerlijk en spontaan in het beantwoorden van de vraag op de persconferentie van vandaag. Maar iedereen die mij kent, weet ook dat mijn grootste eerlijkheid ligt bij Manchester City en bij mijn taken als aanvoerder", aldus de captain. "Mijn focus ligt op het winnen van alle titels waar we nog voor spelen. Ik praat pas over het einde van het seizoen over mijn toekomst."

Fernandinho kwam in 2013 over van Shakhtar Donetsk en werd een van de uithangborden van de club. De Braziliaan werd met City onder meer vier keer kampioen van de Premier League en schreef één keer de FA Cup op zijn naam. "Ik hoop ook voor hem dat we de halve finales van de Champions League halen, dan kan hij weer minuten maken", ging Guardiola verder. "Maar ik snap het als hij weg wil. Dat geldt voor iedereen die niet tevreden is. Als je weg wil, zoek een andere club en ga." City verdedigt woensdag tegen Atlético een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finale op tegen Chelsea of Real Madrid.