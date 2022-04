Italiaanse fans betreden veld voor handgemeen met tegenstander

Het duel in de Italiaanse Serie C tussen Foggia en Catanzaro (2-6) is maandagavond bijzonder hectisch verlopen. Leden van de harde kern van de thuisploeg hadden het gemunt op Pietro Iemmello. De spits van de bezoekers speelde over twee perioden bij Foggia, maar staat er bij de supporters niet goed op. Toen hij in de slotfase wilde aanleggen voor een strafschop bij een 2-5 stand, kwam het tot een handgemeen.

Bedreigingen, gefluit, het gooien van voorwerpen en verschillende veldbetreders. Het werd voor Iemmello een avond om snel te vergeten. De voormalige spits van Foggia nam het maandagavond met zijn nieuwe werkgever op tegen de beruchte Italiaanse club en moest dat bekopen met verschillende bedreigingen. Als dieptepunt betraden enkele supporters na een uur spelen het veld, toen Iemmello wilde aanleggen voor een strafschop. Een van hen wist bij de spits te komen en sloeg hem in zijn gezicht. Ook maakte de fan het gebaar van een keelsnede. In de afkoelingsperiode die volgde liet Iemmello zich op eigen verzoek wisselen.

?? L'incredibile aggressione di un "tifoso" del #Foggia verso l'ex #Iemmello, autore di una doppietta stasera e poi sostituito per non avvelenare il clima dal tecnico del Catanzaro Vivarini. Seguirà peraltro un'ulteriore invasione di campo più tardi... pic.twitter.com/Hv4cdnqSAp — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) April 11, 2022

De Italiaanse voetbalbond AIC spreekt schande van de gebeurtenissen. "Met betrekking tot wat er is gebeurd tijdens de wedstrijd Foggia - Catanzaro, met de beschamende aanval op Pietro Iemmello, betuigt AIC zijn solidariteit met de speler en de club. Dergelijke incidenten worden ten zeerste veroordeeld. We hopen dat de bevoegde autoriteiten hun licht zullen werpen op de gebeurtenissen die hebben geleid tot deze daad. Dit is ongekend en ongehoord. Het is een ernstig feit dat helaas wordt toegevoegd aan de lange lijst van gevallen van intimidatie en geweld tegen spelers, bestuurders en andere betrokkenen binnen het voetbal."

Ook Iemmello's vrouw, Giulia Elettra Gorietti, heeft de gebeurtenissen veroordeeld. De actrice richtte zich op Instagram tot de daders en Foggia. "Wat gisteren is gebeurd is ondenkbaar. Doodsbedreigingen en keelsneden live nagebootst op tv. In het bijzijn van kinderen die naar hun favoriete club kijken. Ik praat nooit over voetbal, maar na gisteren veroordeel ik Foggia. De club weet niet hoe het de fans en de wedstrijden in zijn stadion moet beheersen. Gisteren zag mijn dochter haar vader spelen in een wedstrijd die alles had behalve de waarden die sport moet uitstralen."