PSV gooit eerste lijntje uit en maakt serieus werk van komst Cillessen

Dinsdag, 12 april 2022 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:39

PSV wil serieus werk maken van de komst van Jasper Cillessen, melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Eindhovense club heeft inmiddels de eerste lijntjes uitgegooid en is serieus geïnteresseerd in de doelman van Valencia. De naam van Cillessen was intern al genoemd, maar nu is dus sprake van een nieuwe ontwikkeling. De 61-voudig international van het Nederlands elftal moet een serieuze concurrent gaan worden van Joël Drommel.

Cillessen is doorgaans eerste doelman bij Valencia, maar stond de voorbije maanden aan de kant met een blessure. De voorbije twee duels met Cádiz en Rayo Vallecano zat hij voor het eerst sinds 19 januari weer bij de wedstrijdselectie. Hij moest onder meer de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Een andere naam die al eerder aan PSV werd gelinkt was Tim Krul. De goalie van Norwich City degradeert zeer waarschijnlijk uit de Premier League, wat een terugkeer naar Nederland moet vergemakkelijken. Krul ligt echter nog tot medio 2024, terwijl Cillessen nog een contract voor een jaar heeft.

Volgens het Eindhovens Dagblad moet Cillessen 'een aantal miljoenen' kosten, daar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer. PSV lijkt echter niet van plan een aanzienlijk transferbedrag op tafel te leggen. De doelman zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer in de Eredivisie, maar van een deal of zware gesprekken is volgens het regionale dagblad nog geen sprake. "Binnen PSV is er enthousiasme over de kwaliteiten van Cillessen en ook het vertrouwen dat hij de club de komende seizoenen verder zou kunnen brengen", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink.

Dat vertrouwen ontbreekt bij Drommel. De van FC Twente overgekomen doelman werd dit seizoen al twee keer gepasseerd door trainer Roger Schmidt en moest zijn plek onlangs opnieuw afstaan aan Yvon Mvogo. De Zwitserse doelman wordt echter gehuurd van RB Leipzig en keer in principe terug naar de huidige nummer vier van de Bundesliga. Naast de mogelijke komst van Cillessen moet er nog een doelman worden aangetrokken. Drommel ligt nog tot medio 2026 vast, maar heeft de hoge verwachtingen nog niet waar kunnen maken. Hoe zijn rol er in de toekomst uit moet gaan zien is niet bekend.