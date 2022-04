Woedende United-fans gaan zich laten horen via protestmars

Dinsdag, 12 april 2022 om 12:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:35

Een grote supportersgroep van Manchester United is van plan om zaterdag voorafgaand aan het Premier League-duel met Norwich City te protesteren tegen de eigenaren van de club, de Amerikaanse Glazer-familie. Vorig jaar ging er een streep door de competitiewedstrijd tegen Liverpool vanwege grote protesten van United, hetgeen de fanatieke fans nu willen voorkomen.

De geplande demonstratie op zaterdag komt na de protesten vorig jaar tegen de Glazer-familie, die laaiden destijds op vanwege het toetreden van the Red Devils tot de Super League. Het Premier League-duel met Liverpool op 2 mei werd uiteindelijk afgelast, nadat geplande vreedzame protesten uitliepen op chaotische taferelen toen een fans het stadion binnendrongen en er geweld ontstond.

Share, retweet, let’s get the message to all Reds! ???? pic.twitter.com/ZaYEMpjlFr — The 1958 (@The__1958) April 10, 2022

The 1958, een fanatieke supportersgroep van United, heeft het protest voor komende zaterdag aangekondigd op sociale media. Er wordt om 16:00 uur op Old Trafford afgetrapt tegen Norwich, maar de groep roept iedereen op om de wedstrijd niet voor 16:17 uur bij te wonen - een minuut voor elk jaar dat de Glazers eigenaar zijn geweest van de club.

“Dit wordt geen vergelijkbaar protest als tegen Liverpool”, schrijft de supportersgroep op Twitter. “Wij geloven dat dit een eenmalige unieke gebeurtenis was. Dit is het begin van constante, intense, legale en vreedzame protesten en acties tegen onze eigenaren. We hebben jullie nodig - we hebben elkaar nodig, we hebben iedereen nodig om hun verschillen opzij te zetten. Sommige dingen zijn het waard om voor te vechten."