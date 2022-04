Toptransfer lonkt voor Tarik Tissoudali met serieuze interesse uit LaLiga

Dinsdag, 12 april 2022 om 12:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Tarik Tissoudali heeft de mogelijkheid om zijn carrière voort te zetten in LaLiga. De 29-jarige vleugelaanvaller van KAA Gent is op de radar verschenen bij Valencia, meldt Het Nieuwsblad. De huidige nummer negen van de Spaanse competitie heeft zijn interesse kenbaar gemaakt en ziet de Marokkaans international graag komen. Het management van Tissoudali is op de hoogte van de belangstelling.

Tissoudali is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Gent en was al negentien keer trefzeker in de Belgische Pro League. Over alle competities gezien was hij goed voor 25 treffers. Afgelopen weekend nam de aanvaller tegen OH Leuven (5-0 winst) drie treffer voor zijn rekening en tekende daarmee voor zijn eerste hattrick in zijn carrière. Ook bij de Marokkaanse nationale ploeg is Tissoudali niet meer weg te denken. In het beslissende tweeluik met DR Congo voor een WK-ticket nam hij twee treffers voor zijn rekening.

Met het oog op het WK is het niet ondenkbaar dat Tissoudali Europees voetbal wil spelen bij zijn club. Bij Valencia lijkt die kans klein, daar de achterstand op nummer zes Real Sociedad, dat op dit moment op een virtuele Conference League-plek staat, liefst twaalf punten bedraagt. AA Gent speelt komende weken in de play-offs voor een ticket in de Conference League en staat bovendien in de finale van de beker. Daarin is Anderlecht de tegenstander. De winnaar plaatst zich voor de Europa League. Ook Valencia speelt de bekerfinale. De zesvoudig Spaans kampioen neemt het op 23 april op tegen Real Betis in de eindstrijd van de Copa del Rey.

Tissoudali maakte vorig jaar winter de overstap naar Gent, dat 750.000 euro betaalde aan KV Beerschot. Laatstgenoemde club maakte daarmee aanzienlijke winst, daar hij in de zomer van 2019 transfervrij werd overgenomen van Le Havre. In 78 wedstrijden voor de Belgische club kwam hij tot 20 doelpunten en 13 assists. Le Havre haalde Tissoudali aanvankelijk in 2014 weg bij Telstar, waar hij op dat moment pas zijn tweede seizoen in het profvoetbal achter de rug had. Zijn verblijf bij de Franse club werd geen doorslaand succes en na huurperiodes bij SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap pikte Beerschot hem op.