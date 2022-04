Juventus laat alarmbellen afgaan en geeft Matthijs de Ligt twee opties

Dinsdag, 12 april 2022 om 11:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:43

Juventus wil op korte termijn meer duidelijkheid van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger staat nadrukkelijk in de belangstelling, maar heeft vooralsnog geen beslissing gemaakt over zijn toekomst. Als het aan de Italiaanse grootmacht ligt wordt er snel een knoop doorgehakt. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft De Ligt de keuze tussen het verlengen van zijn contract of vertrekken komende zomer. De verbintenis van de Nederlander loopt nog door tot medio 2024.

De Ligt is een populair transferdoelwit. De verdediger is niet weg te denken uit de defensie van La Vecchia Signora en kan ook bij Oranje weer rekenen op het vertrouwen van bondscoach Louis van Gaal. Dat De Ligt goed in de markt ligt is ook de clubleiding van Juventus niet ontgaan. De huidige nummer vier van de Serie A is echter niet van plan om de mandekker zomaar te laten gaan. Ook fans hopen de komende jaren van De Ligt te kunnen genieten en hebben er bij de clubleiding op aangedrongen om prioriteit te maken van de contractverlenging.

Indien De Ligt ervoor kiest om zijn contract niet te verlengen, zou zijn toekomst bij Juventus nadrukkelijk in gevaar kunnen komen. La Gazzetta dello Sport, dat De Ligt dinsdag op de voorpagina heeft staan, meldt interesse van Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain en Chelsea. De ontsnappingsclausule bedraagt 125 miljoen euro, maar er wordt niet uitgesloten dat Juventus bereid om voor minder om de tafel te gaan. De Ligt is met een jaarsalaris van acht miljoen euro en vier miljoen aan bonussen de best betaalde speler binnen de selectie van Juve, wat maakt dat hij flink op de financiële huishouding drukt.

De komst van Federico Gatti geeft aan dat Juventus op de achtergrond druk bezig is met een herstructurering van de defensie. Zo is ook de interesse in Kalidou Koulibaly weer nieuw leven ingeblazen. Juventus is ondertussen als de dood dat De Ligt over twee jaar gratis de deur uitloopt. De verdediger werd in 2019 voor ruim tachtig miljoen euro overgenomen van Ajax en wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Giorgio Chiellini. Anderzijds kan de Nederlander een recordbedrag in het laatje brengen, daar verschillende Europese topclubs hem graag zien komen. Trainer Massimiliano Allegri denkt daar anders over en wil van De Ligt zijn nieuwe aanvoerder maken in een poging hem te verleiden tot een langer verblijf.