Ashley Cole bedreigd met afknippen van vingers bij gewelddadige overval

Dinsdag, 12 april 2022 om 10:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:04

Ashley Cole en zijn gezin zijn in januari 2020 slachtoffer geweest van een brute overval, zo blijkt uit een rechtszaak in Nottingham. De voormalig profvoetballer van onder meer Chelsea en Arsenal werd vastgebonden en bedreigd, terwijl een groep inbrekers op zoek ging naar dure sieraden. Zijn partner kon zich verstoppen in een kledingkast, maar werd betrapt op het moment dat ze de politie wilde bellen.

Een overvaller dreigde tijdens de gewelddadige inbraak om de vingers van de 107-voudig international van Engeland af te knippen met een tang. De 34-jarige Kurtis Dilks wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een vierkoppige bende die op 21 januari 2020 het huis van de voormalig profvoetballer binnendrong met een voorhamer. Bij de rechtszaak wordt duidelijk dat er tijdens de inbraak horloges, mobiele telefoons, contant geld, een Gucci-tas, een koptelefoon en een autosleutel werden gestolen.

Dilks zou samen met twee andere medeverdachten ook een andere overval hebben beraamd op het huis van voormalig Tottenham Hotspur-middenvelder Tom Huddlestone. De 35-jarige voetballer - die momenteel onder contract staat bij Hull City, was niet aanwezig toen drie verdachten zouden hebben ingebroken in zijn woning in Lincolnshire. Huddlestone's vrouw Joanna Dixon lag op dat moment in bed met hun zoontje, maar werd gevraagd hem neer te leggen toen de inbrekers probeerden haar met tie wraps in bedwang te houden. De overvallers gingen er uiteindelijk met ongeveer 600 duizend euro aan handtassen en sieraden vandoor.

De aanklager noemt de overvallen van de groep ‘zeer ernstig, zorgvuldig gepland en soms meedogenloos uitgevoerd’. “De aanwezigheid van huiseigenaren weerhield deze verdachten niet. Zij waren gewapend met wapens en de middelen om hen te overmeesteren. De aanwezigheid van kinderen bracht hen niet van hun stuk”, zo wordt de aanklager geciteerd door GOAL. De vrouw van Ashley Cole, Sharon Canu, was op dat moment thuis met haar twee jonge kinderen en zij had geprobeerd de politie te bellen terwijl ze zich verstopte in een kledingkast. “Een van de overvallers trok de deur van de kledingkast open en pakte de telefoon uit haar handen. Ze zag vervolgens Ashley Cole op zijn knieën met zijn handen op zijn rug gebonden.”

De aanklager zegt dat Canu aanvankelijk weigerde om zich vast te laten binden door de overvallers, maar hiervan afstapte toen ze met een mes werd bedreigd in het bijzijn van haar kinderen. Een van de overvallers was gewapend met een tang en dreigde naar verluidt Cole te martelen, waarbij hij zei: “Laten we zijn vingers afknippen.” Uit de rechtszaak kwam naar voren dat de overvallers uiteindelijk vluchtten nadat een van hen ‘politie’ had geroepen. Alle verdachten ontkenden tijdens de rechtszaak betrokkenheid bij de reeks overvallen.