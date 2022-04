‘Het is heel jammer dat ik mijn periode bij Ajax niet op het veld kan afsluiten’

Dinsdag, 12 april 2022 om 08:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:29

Ajax neemt het zondag in de finale van de TOTO KNVB-beker op tegen PSV, maar zal dit doen zonder Zakaria Labyad. De aanvallende middenvelder heeft mogelijk een zware knieblessure opgelopen en spreekt zich voor het eerst openlijk uit over zijn aanstaande vertrek en blessure. “Ik kom dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie”, aldus Labyad.

Labyad is nog in afwachting van een officiële diagnose, maar moet daadwerkelijk vrezen voor zwaar knieletsel. Ajax bevestigde eind maart formeel dat het aflopende contract van de aanvallende middenvelder niet wordt verlengd. Dat betekent dat er komende zomer na vier jaar een einde gaat komen aan de samenwerking tussen Ajax en de aanvaller. “Ik heb nu een blessure, dus ik kom dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie”, zegt Labyad tegenover De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is heel jammer dat ik mijn periode bij Ajax niet op het veld kan afsluiten, maar ik kijk terug op vier heel mooie jaren, waarin ik onderdeel ben geweest van een heel sterk team, veel mooie dingen heb meegemaakt en prijzen heb gewonnen”, vervolgt Labyad. “Het is een prachtige ervaring geweest.” De aanvallende middenvelder maakte in 2019 voor zes miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Ajax en kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 53 officiële duels voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, waarin hij goed was voor 13 goals en 10 assists.

Ajax treft in de bekerfinale met PSV een oude werkgever van Labyad. Voor de zesvoudig international van Marokko ziijn de Amsterdammers zondag de favoriet. “De jongens (van Ajax, red.) die gaan spelen, zijn gewend om finales te spelen. Dat hebben ze de afgelopen jaren al vaker gedaan”, aldus Labyad. “Die ervaring heeft PSV niet of in ieder geval veel minder.”