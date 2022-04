‘Barça stelt transfersom vast en vraagt Lewandowski open kaart te spelen’

Dinsdag, 12 april 2022 om 07:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:56

Barcelona heeft de zaakwaarnemer van Robert Lewandowski laten weten dat zij zelf het initiatief moeten nemen om een transfer naar Barcelona te bewerkstelligen, dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Spaanse journalist Gerard Romero. Maandag werd er door het Poolse TVP Sport gemeld dat de 33-jarige spits al een mondeling akkoord had bereikt met ‘Barça en hij tevens een transferverzoek bij Bayern heeft ingediend, maar deze geruchten werden door BILD al snel de kop ingedrukt.

De interesse van Barcelona in Lewandowski is volgens Romero daarentegen wel zeer concreet te noemen. De Catalanen zouden Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van de Poolse doelpuntenmachine, hebben verteld dat zij bereid zijn om maximaal een transfersom van 25 tot 30 miljoen euro te betalen, gezien de huidige economische situatie van de club.

De journalist van RAC1 geeft als kanttekening dat een transfer vrij gecompliceerd is. Lewandowski ligt nog tot medio 2023 vast bij Bayern. Een mondeling akkoord tussen Barcelona en de spits hoeft geen probleem te vormen, maar het is meer dan aannemelijk dat der Rekordmeister een hoge vraagprijs zal hanteren. Dit is de reden dat Barça graag ziet dat Lewandowski zijn intenties om te vertrekken aan de Beierse club bekendmaakt om zo de transfersom te verlagen.

AS stelde in februari al dat Lewandowski zijn zinnen heeft gezet op een zomers vertrek en daarom niet van plan is zijn verbintenis te verlengen. In de huidige situatie is komende zomer het laatste moment voor Bayern om een acceptabele transfersom aan de speler over te houden, voordat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt en er in de zomer van 2023 een transfervrij vertrek dreigt.