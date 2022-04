John Heitinga maakt kans op eerste baan als hoofdtrainer in Eredivisie

Dinsdag, 12 april 2022 om 07:10 • Jordi Tomasowa

De naam van John Heitinga wordt gelinkt aan Go Ahead Eagles, zo meldt De Stentor. Kees van Wonderen wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van sc Heerenveen en dus moeten de Deventenaren de openstaande vacature in de komende maanden invullen. Paul Simonis, assistent-trainer van Van Wonderen, leek lange tijd de belangrijkste kandidaat, maar hij heeft zich onlangs teruggetrokken.

Simonis zou samen met Dwight Lodeweges komend seizoen de honneurs in De Adelaarshorst moeten waarnemen, maar zowel Lodeweges als Simon haakte uiteindelijk af vanwege privéomstandigheden. Laatstgenoemde heeft aan clubeigenaar Alex Kroes laten weten dat een hoofdtrainerschap momenteel niet tot de mogelijkheden behoort. Simonis heeft een aanbieding op zak om langer aan te blijven als assist-trainer, maar ook Heerenveen heeft concrete interesse om de ex-trainer van Sparta samen met Van Wonderen over te nemen.

Go Ahead moet doorschakelen en volgens De Stentor zijn onder anderen de namen van John Heitinga en Fred Grim in Deventer gevallen. Heitinga is sinds dit seizoen de trainer van Jong Ajax. Hij staat met de de Amsterdamse beloftenploeg momenteel zevende in de Keuken Kampioen Divisie met 59 punten uit 34 duels. In het verleden was de oud-prof onder meer actief als jeugdtrainer van de Onder 19 bij Ajax

De 56-jarige Grim wist RKC Waalwijk afgelopen seizoen ternauwernood te behoeden voor play-offs om degradatie en koos vervolgens voor een dienstverband bij Willem II. De Tilburgse club besloot Grim in maart echter te ontslaan vanwege aanhoudende slechte resultaten. Go Ahead promoveerde eerder dit jaar rechtstreeks naar de Eredivisie en presteert dit seizoen boven verwachting. De club staat momenteel samen met FC Groningen op een gedeeld achtste plaats. Daarmee is Go Ahead verzekerd van handhaving op het hoogste niveau.