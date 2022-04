Colombiaans icoon Freddy Rincón zwaargewond na verschrikkelijk ongeluk

Freddy Rincón ligt na een ernstig auto-ongeluk in het ziekenhuis en heeft zwaar hersenletsel. De 55-jarig voormalig international van Colombia, die 84 interlands speelde voor zijn land, kwam in botsing met een bus in Cali, de derde stad van het Zuid-Amerikaanse land. De buschauffeur en alle vijf inzittenden van de auto, onder wie Rincón, zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

“Freddy Rincón is met zwaar hersenletsel aangekomen en gaat direct geopereerd worden. Zijn toestand is zeer kritiek”, aldus een woordvoerder van het Imbanico ziekenhuis. Rincón reed met vier anderen rond vijf uur ‘s ochtends in de buurt van Estadio Pascual Guerreo in Cali. Daar kwam de auto in een ongeluk terecht met een naderende bus. Op beelden is te zien dat de auto daar zwaar gehavend uit gekomen is.

En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del accidente de tránsito entre un alimentador del MIO y la camioneta que conducía el exfutbolista Freddy Rincón, en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/HAQqG4MDD2 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

Rincón is een voetbalicoon in Colombia, het land waarmee hij onder meer de WK’s van 1990, 1994 en 1998 speelde. De middenvelder begon zijn loopbaan in eigen land, waarna hij via Brazilië midden jaren negentig terechtkwam bij Napoli en Real Madrid. Laatstgenoemde club betuigt op Twitter zijn medeleven. Rincón sloot zijn loopbaan af in Brazilië, waar hij ook nog werkte als coach, maar de oud-voetballer was al bijna tien jaar niet meer actief in het voetbal.