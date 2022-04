Luuk de Jong diep onder de indruk: ‘Hij is echt een hele speciale voetballer’

Maandag, 11 april 2022 om 22:05

Luuk de Jong is bijzonder onder de indruk van Pedri. De spits noemt zijn ploeggenoot van Barcelona in het programma Rondo van Ziggo Sport ‘een hele speciale voetballer’. De Jong - die zondag in de wedstrijd tegen Levante (2-3 zege) in blessuretijd de winnende treffer voor zijn rekening nam - spreekt tevens de wens uit om ook na dit seizoen bij Barcelona te blijven.

“Hij is echt een hele speciale voetballer, die jongen weet altijd welke kant hij op moet draaien”, vertelt De Jong als hij gevraagd wordt naar Pedri. “Als hij tussen drie man de bal krijgt, kan hij altijd in zijn beweging er tussenuit komen. Het lijkt alsof hij ogen in zijn achterhoofd heeft, want hij weet altijd waar iedereen staat en welke kant hij op moet draaien. En hij kan ook nog eens afronden, de laatste tijd heeft hij wat goals gemaakt.”

“Ik merk op trainingen dat het niveau verschrikkelijk hoog is, daar trek je je aan op. Uiteindelijk groei je daar ook van als voetballer”, geeft De Jong te kennen. De 31-jarige spits was dit seizoen voorlopig goed voor 7 doelpunten in 23 officiële wedstrijden. “Het was vooral rond de kerst niet makkelijk, toen gaf de coach ook aan: ‘Misschien is het beter om verder te kijken, om andere opties te bekijken, misschien dat daar iets moois tussen zit. We gaan nieuwe spelers aantrekken’.”

“Ik had het idee om te blijven en er een mooi seizoen van te maken bij Barcelona. Er kwamen wat coronagevallen, waardoor ik moest spelen en dat pakte goed uit”, gaat De Jong verder. De huurling van Sevilla had dit seizoen tot dusver zes keer een basisplaats, waarvan vier keer onder het bewind van Xavi. “Je wil altijd vanaf het begin spelen. Maar ik wist op het moment dat ik naar Barcelona kwam, dat mijn rol waarschijnlijk voor de laatste minuten zou zijn, iets forceren. Of tegen teams die compact verdedigend spelen, van het begin af aan spelen. Dat wist ik al. En dat het nu zo uitpakt, dat is dan ook mooi.”

“Soms als ik op de bank zit denk ik: het mag nu wel wat eerder komen. Hoe minder tijd er overblijft, hoe moeilijker het wordt om te forceren. Gelukkig lukt het nu elke keer in de minuten die ik krijg”, aldus De Jong. Het is nog de vraag waar zijn nabije toekomst ligt. De Jong wordt door Barcelona gehuurd van Sevilla, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2023. Zijn naam werd de laatste tijd ook in verband gebracht met PSV, waar hij tussen 2014 en 2019 eerder speelde.

“Als je ergens bij een team past en je kent je rol, dan is het fantastisch dat dat bij een club als Barcelona kan zijn”, reageert De Jong op vragen over zijn toekomst. “Dan accepteer je dat ook. Na dit seizoen ga ik mijn opties bekijken. Welke aanbiedingen er komen, dat moet ik allemaal nog zien. Maar ik denk dat elke speler zou zeggen dat hij het liefst bij Barcelona zou blijven. Dat is voor mij geen vraag, dat zou fantastisch zijn. Ik heb eerder ook gezegd: ik ga kijken als er wat komt, maar ik ben nu bezig om een mooi seizoen af te maken en dan zie ik wel wat er gaat komen.”

De 38-voudig Oranje-international moet komende maanden een plek zien af te dwingen in selectie voor het WK in Qatar. “Dat zou fantastisch zijn. Ik zorg dat ik keihard blijf werken en dan zie ik wel weer hoe ik ervoor sta. De vorige interlandperiode zat ik er niet bij vanwege privéredenen. Niks ernstigs hoor, maar toen was het beter om thuis te blijven.”