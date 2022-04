Overmars mogelijk in beklaagdenbankje: OM ontvangt tientallen aangiftes

Maandag, 11 april 2022 om 18:56 • Laatste update: 19:01

Een groep van 56 gedupeerden gaat aangifte doen tegen het bedrijf achter de malafide cryptocoin Xpose Protocol, zo meldt BNNVARA. Bij BOOS, het YouTube-programma van de omroep, zijn in totaal 88 klachten binnengekomen over de coin, waar Marc Overmars op 25 mei 2021 in dienst trad als 'adviseur', vlak voordat de munt gigantisch in waarde zou kelderen.

Van de 88 mensen die over Xpose klaagden in de inbox van BOOS zijn er dus 56 bereid om aangifte te doen. Die komen bovenop minimaal één aangifte die al gedaan is tegen Xpose, zo weet BNR Nieuwsradio, die de aangifte ingezien heeft. Naast Overmars waren Vasco Rouw en Ralph de Geus betrokken als 'adviseur'. Wie de oprichters zijn is officieel niet bekend, maar BNR heeft bewijzen dat Vasco Rouw in elk geval in de beginfase - in het voorjaar van 2021 - de leiding over het project had.

De dubieuze rol van Marc Overmars in ‘de grote scam’ van 125 miljoen dollar

Voetbalzone besteedde enkele maanden geleden al uitgebreid aandacht aan de rol van Overmars bij Xpose. Lees artikel

Overmars raakte in de zomer van 2021 betrokken als 'adviseur', een rol die Rouw en De Geus toen al hadden. Veel jongeren raakten duizenden en soms zelfs tienduizenden euro's kwijt aan de inmiddels compleet ingestorte coin, volgens onderzoek van het FD een vooropgezette zwendel. Op 26 mei 2021 – slechts drie dagen na het instappen van Overmars – barstte de bom. De koers van Xpose kelderde in no time als een baksteen. De cryptomunt had op het hoogtepunt (één dag daarvoor) een gezamenlijke waarde van 125 miljoen dollar, nu is dat opeens nog 7 ton. Bijna 20 duizend mensen waren in één klap vrijwel al hun geld kwijt. Overmars nam eind 2021 afscheid als adviseur en zei daarbij alleen dat hij zich 'beter had moeten verdiepen'.

Het FD liet Whale Alert, een Amsterdams crypto-analysebedrijf, onderzoek verrichten naar maar liefst 15.000 transacties van Xpose. In het onderzoek kwamen twee verdachte transacties naar boven. Dit betroffen verkopen waarmee in totaal dik 120.000 dollar is verdiend. "Opmerkelijk is dat de grootste verkoper munten inkocht, nog voordat Xpose breed bekend werd via de pers", aldus Frank van Weert van Whale Alert. "Dat kan duiden op voorkennis, en dat die persoon gelieerd is aan de Xpose-organisatie."

Tim Hofman heeft onlangs een poging ondernomen om in gesprek te kunnen met Marc Overmars. De presentator van BOOS zit al langere tijd achter de directeur van Royal Antwerp aan vanwege zijn aandeel in de omstreden cryptocoin Xpose Protocol. Overmars deed er echter alles aan om Hofman niet te hoeven spreken en haalt daarvoor zelfs 'rare verkeersmanoeuvres' uit, volgens de presentator.