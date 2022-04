Ajax-spelers worden hard aangepakt: ‘Ze zijn elders met hun gedachten’

Maandag, 11 april 2022 om 18:24 • Jordi Tomasowa

Hugo Borst haalt in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad uit naar enkele spelers van Ajax. De ploeg uit Amsterdam steekt de laatste weken in een mindere vorm en de columnist verwijt de spelers een gebrek aan betrokkenheid. De analist constateert dat 'Ajax niet meer kan voetballen', omdat de desbetreffende spelers het shirt niet meer met liefde en trots dragen.

Naast oefenmeester Erik ten Hag, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Manchester United, lijken meerdere spelers van Ajax komende zomer op weg naar de uitgang. Zowel Ryan Gravenberch als Noussair Mazraoui heeft naar verluidt een akkoord met Bayern München, terwijl André Onana ook een mondeling akkoord met Internazionale zou hebben. Ook een speler als Antony staat in de belangstelling van andere clubs. Borst concludeert dat dit het spel van Ajax niet ten goede komt: “De spelers hebben wel een Ajax-shirt aan, maar ze dragen dat niet met liefde of trots. De voetballers zijn met hun gedachten elders. Elders is meestal het buitenland. Ajax kan niet meer voetballen."

“Zo willen Mazraoui, Nicolás Tagliafico, Gravenberch, Antony en Onana allemaal weg”, somt Borst op. “Ajax is ze te min. Eigenlijk zou de jonge Timber (bijnaam: God) ook wel weg willen, maar hij schijnt bereid te zijn nog een jaartje dwangarbeid voor Ajax te verrichten. Ook Haller wil weg omdat hij zich totaal niet gewaardeerd voelt. Blind en Tadic zouden ook wel weg willen, maar kunnen niet. Ze weten van zichzelf: wij zijn oude meesters, wij bestaan uit craquelé. Ze zijn gedoemd. Ze moeten blijven.”

Borst roept tevens trainer Ten Hag op om te blijven bij Ajax. “Ten Hag gaat ook weg. Naar Engeland of Duitsland. We weten het niet, want hij vertelt ons niks. Maar hij gaat weg. Zo zonde. Hij zou Ajax kunnen redden door te blijven. Waarom eigenlijk niet? Ten Hag is geen materialist maar een idealist”, zo sluit Borst af.