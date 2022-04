Van Gaal had als bondscoach ook nierbekkenontsteking: ‘Was echt in paniek’

Maandag, 11 april 2022 om 16:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:54

Louis van Gaal heeft naast prostaatkanker ook geleden aan een nierbekkenontsteking, zo laat zijn vrouw Truus weten in zijn film LOUIS. In de film, die woensdag in première gaat, blikt Truus van Gaal terug op een periode waarin de bondscoach van het Nederlands elftal met verschillende fysieke kwalen te maken kreeg.

Waar tijdens de derde periode als bondscoach van Van Gaal al duidelijk werd dat hij leed aan corona en een breuk in zijn heup, blijkt de oefenmeester met nog meer fysieke ongemakken te maken gehad te hebben. Van Gaal heeft ook geleden aan een nierbekkenontsteking, zo vertelt zijn vrouw Truus in de film LOUIS. "Ik was echt in paniek", zo begon de vrouw van Van Gaal. "Als een man van zijn leeftijd meer dan veertig graden koorts heeft, dan weet je dat het niet goed is. Ik had ook even genoeg van dat hele voetbal. Ik wilde gewoon dat mijn man beter zou worden. Maar Louis zei dan tegen zo'n arts: Houd er rekening mee dat ik over vijf dagen een trainingskamp heb met Oranje."

Eerder maakte Van Gaal in een uitzending van het programma Humberto zelf al bekend dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. De trainer wilde niet dat de problemen met zijn gezondheid naar buiten kwamen, waardoor hij zijn fysieke kwalen verborg voor de buitenwereld. “Ik mocht via de achteruitgang naar binnen als ik naar een afspraak ging en werd dan meteen in een andere kamer geduwd. Ik had een geweldige behandeling”, liet Van Gaal weten. “Je zegt het ook tegen vrienden en familieleden, maar dat zegt ook iets over mijn familie, dat ze dat geheimhouden. Ik ben tijdens mijn periodes als bondscoach iedere keer ’s nachts naar het ziekenhuis gegaan, zonder dat de spelers het wisten.” Ook Truus van Gaal bevestigt in de film de geheimhouding van de bondscoach: De mensen zouden eens moeten weten. Louis had een katheter op zijn buik en aan zijn been hing een zak voor zijn urine. En de spelers wisten van niks."

De zeventigjarige Van Gaal kon op veel steunbetuigingen rekenen na de bekendmaking van zijn ziekte, zo liet hij weten bij Tijd voor Max. "Ongelooflijk, vanuit alle hoeken van de wereld", vertelt de bondscoach. "Veel spelers reageren, veel clubs. En ook de 'vijand' van ons (Ajax, red.) - Feyenoord - stuurde bloemen. Dat vond ik heel apart, maar Truus was erg blij. Ik ben al drie, vier dagen bezig met het beantwoorden van alle appjes. Daar ben ik nu klaar mee, maar ik moet ook alle e-mails nog doen. Dus mensen: het is fantastisch, de steun, maar ik moet hard werken om op iedereen te antwoorden."