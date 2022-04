Flinke kritiek op Ronaldo: ‘Hij denkt dat hij God is en kan doen wat hij wil'

Maandag, 11 april 2022 om 14:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:13

De gewelddadige woede-uitbarsting van Cristiano Ronaldo zaterdagmiddag na afloop van het verloren Premier League-duel met Everton (1-0) is niet in goede aarde gevallen bij José Enrique. De oud-voetballer van onder meer Liverpool en Newcastle United keurt het gedrag van de Portugese sterspeler van Manchester United af. Ronaldo pakte na de verliespartij uit frustratie een telefoon af uit het publiek en smeet die hard tegen de grond.

Een filmpje met daarin Ronaldo in de hoofdrol ging zaterdag snel rond op het internet. De superster van United ging zaterdagmiddag met zijn ploeg pijnlijk onderuit tegen the Toffees en was daarover zichtbaar gefrustreerd. Enrique heeft geen goed woord over voor de 37-jarige actie van Ronaldo. “Ik heb het altijd gezegd dat ik hem niet mag. Hij denkt dat hij god is en dat hij kan doen wat hij wil. Dat wil niet zeggen dat hij niet een van de beste spelers uit de voetbalgeschiedenis is, maar ik mag hem niet als persoon”, schrijft Enrique in een tweet met bijgevoegd de beelden van de woede-uitbarsting van Ronaldo.

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU — José enrique (@Jesanchez3) April 10, 2022

De Portugese aanvaller liet een dag na het incident weten spijt te hebben van het incident. Het is nooit gemakkelijk om met emoties om te gaan op moeilijke momenten zoals die waarmee we worden geconfronteerd", begon Ronaldo in een statement op Instagram. "We moeten altijd respectvol en geduldig zijn en het voorbeeld geven voor alle jongeren die van het mooie spel houden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, zou ik deze supporter willen uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te komen bekijken, als teken van fair play en sportiviteit." Op sociale media wordt Ronaldo veelvuldig gevraagd om ook de kapotte telefoon van de supporter te vergoeden, waarover de Portugees in zijn statement niet rept.

Op de beelden is te zien dat Ronaldo bij het opzoeken van de catacomben plots een gooiende beweging naar de grond maakt, waarna het geluid van een vallend voorwerp te horen is. Ronaldo krijgt door een andere jongeman uit het publiek van Everton toegeschreeuwd: "You are shit!" Manchester United is op de hoogte van het incident en kijkt ernaar, zo liet de Engelse topclub weten aan Sky Sports. Dit alles speelde zich ogenschijnlijk vlak na het laatste fluitsignaal af.

Everton boekte op het eigen Goodison Park een uiterst belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Beide ploegen schotelden een slordige wedstrijd voor, waarin een van richting veranderd schot van Everton-middenvelder Anthony Gordon uiteindelijk genoeg bleek voor de overwinning: 1-0. Door de zege staat de ploeg van Frank Lampard vier punten boven de degradatiestreep, terwijl United schade opliep in de strijd om een Champions League-ticket.