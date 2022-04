Vitesse eist miljoenen dwangsom als spelen in GelreDome niet langer mogelijk is

Maandag, 11 april 2022

Mocht Vitesse na het opzeggen van de huur van GelreDome niet langer in het stadion kunnen voetballen, zullen de Arnhemmers een dwangsom vorderen die kan oplopen tot 25 miljoen euro. Dit maakt de Gelderlander maandagmiddag bekend. Vitesse en de eigenaar van het stadion, het Amsterdamse vastgoedbedrijf Nedstede van Michael van de Kuit, zijn al sinds juni 2019 in een juridische strijd met elkaar verwikkeld.

De huurovereenkomst tussen Vitesse en Nedstede loopt nog tot en met 30 september 2023. Het contract werd in 2018 opgezegd, aangezien de club de huur die het moet betalen buitenproportioneel vindt. Jaarlijks ontvangt Nedstede 1,8 miljoen euro, maar dit is de Arnhemmers te gortig. Vergelijkbare clubs betalen een mindere huursom en hebben het stadion het hele jaar tot hun beschikking, aldus Vitesse. Omdat beide partijen in de afgelopen jaren geen overeenstemming konden bereiken over de verlaging van de huur, gaat de rechter naar de zaak kijken.

de Gelderlander meldt dat Vitesse zich beroept op een eeuwig durend speelrecht in GelreDome, zoals afgesproken in 1996. De club speelde twee jaar later zijn eerste wedstrijden in het stadion en eist in een bodemprocedure een dwangsom van 200 duizend euro voor iedere dag dat de club vanaf 1 oktober 2023 niet in het stadion mag spelen, zo weet de krant. Het bedrag kan uiteindelijk oplopen tot 25 miljoen euro. Volgens Nedstede is er echter al lang geen sprake meer van het eeuwig speelrecht waar club zich op beroept.

Vitesse verkeert sowieso in onzekerheid. De Russische eigenaar Oyf besloot de club vorige maand in de verkoop te zetten nadat zijn positie onder vuur kwam te liggen vanwege de oorlog in Oekraïne. "Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders", zo reageerde Oyf. "Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters."

De Arnhemmers meldden verder dat er bij een verkoop van de aandelen 'een zorgvuldige procedure gevolgd zou worden, zodat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft en Vitesse zich kan blijven focussen op haar sportieve ambities'. Oyf, een compagnon van vertrekkende Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, is sinds 2018 grootaandeelhouder in Arnhem. De geboren Oekraïner met een Russisch paspoort nam destijds de club over van Alexander Chigirinsky. Net als Abramovich heeft Oyf banden met Russische president Vladimir Poetin, waardoor er ethische bezwaren kwamen op zijn eigenaarschap.

De Telegraaf wist vorige week te melden dat de Amerikaanse zakenmannen Robert en Philip Platek goede papieren hebben om Vitesse over te nemen. De gebroeders Platek zijn sinds vorig jaar eigenaar van de Serie A-club Spezia en hebben ook aandelen in het Deense Sonderjyske en het Portugese Casa Pia. Er staat bij bij Vitesse nog een schuld van 150 miljoen euro open, waardoor insiders de waarde van de club momenteel op maximaal 20 miljoen euro schatten.

Robert en Philip Platek namen Spezia verleden jaar voor een bedrag van 25 miljoen euro over. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat de Amerikaanse broers bij een overname kiezen voor een managementwissel. In dat geval zullen commercieel directeur Peter Rovers en technisch directeur Benjamin Schmedes, die pas sinds februari in dienst is bij de Arnhemmers, moeten wijken. Algemeen directeur Pascal van Wijk zou sowieso al terugtreden.