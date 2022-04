Drie Europese topclubs leiden strijd om handtekening van Ajax-beul Núñez

Maandag, 11 april 2022 om 12:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:46

Darwin Núñez hoeft over interesse niet te klagen. De 22-jarige spits van Benfica kan volgens the Athletic namelijk rekenen op concrete interesse van Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester United. Núñez bewees afgelopen zaterdag in bloedvorm te verkeren door tegen Belenenses (3-1) zijn derde hattrick van het seizoen te maken.

Met zijn hattrick tegen Belenenses heeft Núñez de grens van dertig doelpunten in dit seizoen doorbroken. Na 36 officiële duels staat de teller op 31 goals en 3 assists. Door zijn grote scoringsdrift staat de Uruguayaans international in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Volgens the Athletic leiden Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester United momenteel de race om zijn handtekening. Benfica zou bereid zijn om zijn aanvalsleider voor een transfersom van zeventig miljoen euro te verkopen.

Omdat o Glorioso ruim de tijd wil hebben om een geschikte vervanger voor Núñez te vinden, geniet een transfer in de eerste weken van de zomerse transferwindow de voorkeur. Ook Benfica-trainer Nélson Veríssimo is zich bewust van de groeiende belangstelling in zijn sterspeler, maar de Portugese oefenmeester is van mening dat de club een vergelijkbare transfersom kan vragen als bij João Félix, die in de zomer van 2019 voor 126 miljoen euro naar Atlético Madrid vertrok.

Núñez speelt sinds de zomer van 2020 voor Benfica, nadat hij voor 24 miljoen euro werd overgenomen van Almería. De voormalig speler van Peñarol speelde tot dusver 80 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij goed was voor 45 doelpunten en 15 assists. De spits was in maart verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League. Na een 2-2 gelijkspel in Estádio da Luz, wist Benfica op bezoek in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te winnen door een doelpunt van Núñez.