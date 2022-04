Gary Neville schetst telefoongesprek dat tot afzegging van Ten Hag kan leiden

Maandag, 11 april 2022 om 12:37

Gary Neville denkt dat negatieve verhalen Erik ten Hag er mogelijk weleens van zouden kunnen weerhouden om bij Manchester United aan de slag te gaan. De oud-verdediger en tegenwoordig analist noemt zijn oude club in een podcast van Sky Sports ‘een kerkhof voor reputaties’. Neville noemt de momenteel door Manchester United aan Everton verhuurde Donny van de Beek als voorbeeld.

“Als je ziet wat Manchester United met spelers doet... Er is er niet één die gegroeid is. Kijk wat ze met Donny van de Beek hebben gedaan. Ik kan me voorstellen dat Ten Hag hem belt: ‘Hoe is het daar, Donny?’ Dan gaat hij niks goed zeggen, toch?”, geeft Neville te kennen. “Ik denk dat Ten Hag ook direct met Ralf Rangnick spreekt. Edwin van der Sar werkt bij Ajax en zal Ten Hag eerlijk vertellen over United. Ze zullen zeggen dat hij voorzichtig moet zijn, want het kan een kerkhof voor reputaties zijn op dit moment.”

“Rangnick kwam binnen met een ongelofelijke reputatie, maar hij lijkt nu zwakker en meer kwetsbaar aan de zijlijn door de prestaties van de spelers op het veld. Iets dat in principe niets met hem te maken heeft. Ole Gunnar Solskjaer is een goed persoon, de spelers waren fan van hem en toch moest hij vertrekken. De club zit in een hele moeilijke positie”, stelt Neville. Hij denkt dat de eisen van Ten Hag niets met de financiën te maken hebben. “Dat gaat over controle, het transferbeleid, de structuur, de jeugdopleiding.”

“Ik denk dat hij wil voorkomen dat hem hetzelfde gebeurt als wat er met de andere managers in de afgelopen tien jaar is gebeurd. Dat gaat misschien te ver voor Manchester United”, gaat Neville verder. Manchester United verloor zaterdag met 1-0 van Everton. “De spelers trekken Rangnick nu mee naar beneden, het is heel slecht. Manchester City en Liverpool hebben nederige spelers: geen grote ego’s, zij begrijpen hun positie en het team staat voorop. Er is geen speler van Manchester United die in een van die twee teams zou spelen.”