‘Ajax en United gaan buiten clausule praten over compensatie voor Ten Hag’

Maandag, 11 april 2022 om 11:59 • Chris Meijer • Laatste update: 12:12

Erik ten Hag gaat spoedig een besluit nemen over zijn nabije toekomst. The Athletic meldt dat Manchester United nog steeds de meest voor de hand liggende optie is, ondanks dat er nog een aantal plooien moeten worden gladgestreken. Als dat gebeurt, gaan Ajax en Manchester United volgens het Engelse medium om de tafel om de compensatie voor Ten Hag buiten zijn afkoopclausule te regelen.

Ten Hag zou momenteel meer opties hebben: verschillende media maakten zondag melding van de concrete belangstelling van RB Leipzig, terwijl hij volgens The Athletic ook kan bijtekenen bij Ajax. Manchester United heeft voorlopig nog de beste papieren in de strijd om Ten Hag, die pas zijn jawoord geeft als hij bepaalde toezeggingen over zijn rol en verantwoordelijkheden krijgt. Zo zou Ten Hag bepaalde inspraak in het transferbeleid van Manchester United verlangen.

Pas als Ten Hag volledige duidelijkheid heeft, zal hij zijn jawoord geven en kunnen de contractonderhandelingen beginnen. Dan zullen ook Manchester United en Ajax met elkaar om de tafel gaan. Het nog tot medio 2023 lopende contract van Ten Hag bij Ajax bevat een afkoopclausule van twee miljoen euro, maar Manchester United zou de compensatie buiten deze gelimiteerde transfersom willen regelen. The Athletic stelt dat beide clubs een zeer goede verstandhouding hebben.

Er hoeft deze week nog geen witte rook verwacht te worden. De focus van Ten Hag ligt nu nog op de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV, die komende zondag om 18.00 uur gespeeld gaat worden. Manchester United respecteert dat Ten Hag pas daarna zijn eventuele komst afgerond gaat worden. Mocht Ten Hag afzeggen, zal Manchester United doorschakelen naar een andere kandidaat. Naast de veelvuldig genoemde Mauricio Pochettino prijken de namen van Julen Lopetegui en Luis Enrique op de shortlist.