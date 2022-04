Revelatie Joël Piroe kan PSV mogelijk nog flinke som geld opleveren

Maandag, 11 april 2022 om 11:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:16

Joël Piroe kan PSV mogelijk nog vele tonnen opleveren. De 22-jarige spits maakte afgelopen zomer de overstap naar Swansea City en kent bij the Swans een geweldig debuutseizoen: in de Championshop was hij in 39 duels al goed voor 18 goals en 4 assists. Dankzij zijn vele goals is Piroe op de radar verschenen van Leicester City.

Piroe is dit seizoen bij 46 procent van alle doelpunten van Swansea betrokken. De spits bezorgde zijn ploeg afgelopen zaterdag hoogstpersoonlijk drie punten door tegen Derby County (2-1) twee treffers voor zijn rekening te nemen. Piroe vertrok in juli voor twee miljoen euro inclusief bonussen naar Swansea. Het Eindhovens Dagblad meldt dat hij PSV mogelijk nog vele tonnen op kan leveren door een doorverkooppercentage.

Voetbal International bracht zaterdag naar buiten dat Leicester in Piroe een mogelijke versterking voor komend seizoen ziet. Bij de tegenstander van PSV in de Conference League zou de Nederlandse spits de concurrentie aan kunnen gaan met onder anderen Patson Daka en Kelechi Iheanacho. Piroe beschikt bij Swansea nog over een contract tot medio 2024, waardoor de club mogelijk een hoge transfersom tegemoet kan zien.

Voetbalzone sprak in december uitgebreid met Piroe, die toen een verklaring gaf voor zijn geweldige seizoensstart. “Het heeft denk ik te maken met meerdere factoren”, zo luidde het antwoord van de aanvaller. “Vorm speelt een belangrijke rol, dat je je kansen benut en met het spel dat we hier willen spelen komen mijn kwaliteiten ook echt tot uiting. Maar boven alles had ik echt het gevoel dat ik er nu klaar voor was, het valt perfect in elkaar.”

Toen Piroe afgelopen zomer van Schmidt kreeg te horen dat hij komend seizoen opnieuw weinig perspectief op speeltijd bij PSV zou hebben, besloot hij bij Swansea zijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan. ““Voor mijn gevoel was het de beste keuze, dus heb ik er niet heel lang over getwijfeld. Natuurlijk wil je wel eerst alles zorgvuldig overwegen. Het is niet niks, zo’n stap naar het buitenland, dat speelde natuurlijk ook mee.”