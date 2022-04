Rechter legt Noni Madueke boete en voorwaardelijke taakstraf op

Maandag, 11 april 2022 om 11:19 • Laatste update: 11:26

De rechter heeft Noni Madueke maandagochtend een boete van totaal 1375 euro en een voorwaardelijke taakstraf opgelegd, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige vleugelaanvaller van PSV moest voor de rechter verschijnen nadat hij in december van het vorige kalenderjaar werd aangehouden en geen rijbewijs kon tonen. Madueke toonde destijds wel een Engels document, maar dat was volgens het Openbaar Ministerie vals.

Madueke werd op 29 december op de Freddy van Riemsdijklaan, in de buurt van Eindhoven Airport, aangehouden door de marechaussee. De Engelsman liet enkele weken geleden een Engels rijbewijs zien en men had al snel door dat de PSV-speler valse papieren verstrekte. De Engelsman in Nederlandse dienst kreeg bij de aanhouding eind december een dagvaarding mee van de marechaussee, waardoor hij maandagochtend voor de rechter in Eindhoven moest verschijnen.

Al met al komt de rechter tot een taakstraf van 120 uur voor #Madueke, maar geheel voorwaardelijk. Plus een boete van duizend euro voor de valse papier, plus 375 boete voor het rijden zonder rijbew. — max steenberghe (@maxsteenberghe) April 11, 2022

Die zitting vond overigens plaats achter gesloten deuren, nadat de rechter een verzoek van advocaat Noortje Lut inwilligde. De argumenten hiervoor waren volgens het Eindhovens Dagblad ‘het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van deze nog erg jonge verdachte’ en ‘de rechtsgang’, waardoor openbaarheid 'goede rechtspleging ernstig zou schenden’. Het is een opvallend besluit, daar rechtszaken vrijwel altijd openbaar zijn. Nu waren alleen Madueke, de tolk, zijn vader en zijn advocaat aanwezig.

Max Steenberghe - verslaggever voor het Eindhovens Dagblad - meldt dat Madueke schuldig is bevonden aan het tonen van een vals rijbewijs en rijden zonder rijbewijs. De rechter noemde dat ‘heel gevaarlijk’, maar hield tegelijkertijd rekening met de jonge leeftijd van Madueke en de impact die het op hem heeft als bekend persoon. Daardoor kreeg Madueke een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur en een boete van totaal 1375 euro opgelegd: 1000 euro voor het tonen van een vals rijbewijs en 375 euro voor rijden zonder rijbewijs.