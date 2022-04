Driessen: ‘Ajax niet geïnteresseerd alles opzij te zetten om Ten Hag te houden'

Maandag, 11 april 2022 om 09:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:26

Valentijn Driessen vindt dat Ajax alles op alles moet zetten om trainer Erik ten Hag voor de club te behouden. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn maandagse column dat de 52-jarige oefenmeester 'serieus geïnteresseerd is' om langer bij de Amsterdammers te blijven, maar er door Ajax geen enkele actie wordt ondernomen om hem voor de club te behouden. Driessen meent dat er namelijk geen betere opvolger is voor Ten Hag dan de Tukker zelf.

De interesse voor Ten Hag begon afgelopen week serieuze vormen aannemen: zowel Manchester United en RB Leipzig zouden de trainer al een aanbieding hebben gedaan. Volgens Driessen staat Ten Hag echter evengoed open voor een langer dienstverband in Amsterdam. "Ajax heeft tot een week geleden de signalen dat hij serieus geïnteresseerd is om voor de derde keer een nieuw Ajax op te bouwen na 2019 en 2022 genegeerd", schrijft Driessen echter. "Onbegrijpelijk, omdat de club weet dat Ten Hag een loyale hoofdtrainer is, die de mores van de club kent, een prijswinnend elftal kan boetseren en weet hoe te overwinteren in de Champions League. Met specifiek Ajax-voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen is van mening dat Ajax zich zo verkeerd oriënteert op de toekomst. "Regelmatig wordt intern bij Ajax technisch overleg gevoerd over volgend seizoen. Een uitbreiding van Ten Hags takenpakket of meer uitvoerende bevoegdheden bijvoorbeeld op het gebied van het aan- en verkoopbeleid komt niet op tafel. Van een nieuwe aanbieding om Ten Hags tot medio 2023 doorlopende contract te verlengen is geen sprake, laat staan van een financieel en inhoudelijk knock-out-bod."

"Een kwalijke zaak", oordeelt de columnist, "want door deze apathische houding bekruipt Ten Hag steeds meer het gevoel dat Ajax niet geïnteresseerd is alles opzij te zetten om hem langer in de Johan Cruijff ArenA te houden. Wordt het vertrek een vlucht dan kan dit de clubleiding op termijn duur komen te staan. Niet alleen omdat Ten Hag zich heeft bewezen, maar tevens omdat capabele opvolgers voor hem heel dun zijn gezaaid. De beste kandidaat-opvolger van Ten Hag bij Ajax blijft Ten Hag zelf."