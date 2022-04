Spaanse media én Xavi prijzen ‘juwelen hoofd’ van Luuk de Jong de hemel in

Maandag, 11 april 2022 om 08:25 • Tom Rofekamp

Luuk de Jong was zondagavond de redder voor Barcelona, door tegen Levante in blessuretijd de winnende 2-3 binnen te koppen. De huurling van Sevilla was daarmee andermaal van cruciaal belang voor de ploeg van Xavi: De Jong stelde ook in januari al meermaals hoogstpersoonlijk punten veilig met zijn treffers. De Spaanse media zijn lyrisch over het 'juwelen hoofd' van de Nederlander, en ook zijn trainer heeft mooie woorden over.

'Supersub' De Jong redde met zijn treffer voor de derde keer dit seizoen punten. Begin januari zorgde de spits in de slotfase van duel met Real Mallorca (0-1) voor de zege; later die maand maakte hij de enige treffer tegen Granada (1-1). De Jong, die tegen Levante in de 87ste minuut zijn entree maakte voor Pierre-Emerick Aubameyang, wordt door de media als 'redder' bestempeld.

"Er was genoeg tijd over voor De Jong om weer Barcelona's held te worden", schrijft Marca. AS sluit zich daarbij aan. 'Luuk en de kinderen redden Barça', prijkt er boven de wedstrijdanalyse van de Spaanse sportkrant, die daarmee eveneens verwijst naar de glansrollen van Pedri en Gavi: het duo viel sterk in en eerstgenoemde zorgde op aangeven van zijn collega voor de 1-2.

Sport doet nog een schepje bovenop de lofzang voor De Jong, die zijn eerste minuten voor Barcelona maakte sinds een coronabesmetting. De 31-jarige aanvaller krijgt een acht voor zijn optreden, en wordt 'besluitvaardig genoemd'. "Zijn hoofd is een juweel", luidt het oordeel van de sportkrant bovendien. "Wederom een miraculeuze goal dankzij zijn krachtige spel in de lucht", voegt Mundo Deportivo daaraan toe.

Xavi: 'Luuk is geen figurant'

Ook Xavi had mooie woorden over voor De Jong, die het hoofdzakelijk moet doen als stand-in van eerste spits Aubameyang. De trainer ziet de rol van de 38-voudig international van het Nederlands elftal echter als cruciaal voor zijn team. "Luuks truc is fantastisch", zei Xavi na afloop van het duel met Levante tegen Sport. "Hij is geen figurant. Hij is een voorbeeld voor de selectie is, daar ben ik blij mee. Dat is waarom we dit soort type spelers hebben." De Jong staat dit seizoen tot dusver op zes treffers in zeventien LaLiga-optredens, waarvan tien als invaller.