Van Hooijdonk: ‘Is Ten Hag in staat om ze de slechte boodschap te brengen?’

Maandag, 11 april 2022 om 00:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:19

Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of Erik ten Hag de selectie van Manchester United durft te verversen, mocht hij komende zomer kiezen voor een dienstverband bij the Red Devils. De oefenmeester van Ajax is volgens Engelse en Nederlandse media de voornaamste kandidaat om de nieuwe manager van United te worden. Het Algemeen Dagblad meldde echter dat RB Leipzig ook serieus in de markt is voor Ten Hag.

Volgens Van Hooijdonk doet Ten Hag er goed aan om komende zomer voor een overstap naar United te kiezen. De oud-voetballer stelt echter wel dat de trainer dan keuzes moet durven te maken. “Het is een prachtig instapmoment. Aan de andere kant is het op dit moment nog wel erg onrustig”, zegt Van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Dus de grote vraag is of hij het rustig krijgt. Je krijgt ook te maken met Pogba en Ronaldo. Met name Ronaldo zal langzamerhand weer uit het elftal raken. Pogba moeten we ook maar afwachten. Is hij in staat om deze jongens de slechte boodschap te brengen?”

Ook collega-analist Ibrahim Afellay raadt Ten Hag een toekomstige transfer naar United aan. “Ik zou zeer zeker gaan, als hij het naar zijn hand kan zetten”, stelt Afellay. “Het is het voorbeeld van een club die zich qua budget alles kan permitteren. Het is het voorbeeld dat geld niet alleszeggend is. Als je de berichtgeving mag geloven, heeft hij bepaalde eisen en dat is alleen maar goed. Anders moet hij de stap niet maken. Een beter moment om in te stappen is er niet. 'Ze gaan zich zoals het er nu naar uitziet niet kwalificeren voor de Champions League.”

Manchester United lijkt nog steeds de beste papieren te hebben om Ten Hag na afloop van dit seizoen binnen te halen. Er zijn al enkele gesprekken geweest tussen alle betrokken partijen. Er is echter nog geen akkoord bereikt over enkele contractuele voorwaarden en de mogelijke invloed van Ten Hag op het spelersbeleid op Old Trafford. Ten Hag wilde zaterdag na Sparta-thuis geen vragen beantwoorden over de mogelijke overstap richting Manchester United. De trainer focust zich louter op de voor Ajax cruciale weken op verschillende vlakken. "We spelen volgende week de bekerfinale tegen PSV. Als jullie het niet erg vinden ga ik me daarop richten", zo klonk het op de aansluitende persconferentie.

Het Algemeen Dagblad wist zondag te melden dat United serieuze concurrentie krijgt van RB Leipzig. De krant wist te melden dat die Roten Bullen, de nummer vier in de Bundesliga, zich eerder deze maand voor het eerst hebben gemeld bij het management van Ten Hag. Er zijn diverse gesprekken geweest, al was de Ajax-trainer daar zelf niet bij aanwezig. Leipzig maakte eerder dit seizoen een einde aan de samenwerking met Jesse Marsch, momenteel manager van Leeds United. Onder diens opvolger Domenico Tedesco werd de weg naar boven in Duitsland weer gevonden. Laatstgenoemde heeft een contract tot medio 2023, maar zijn club is desondanks bezig met een nieuwe hoofdcoach.