Afellay: ‘Voor het niveau dat Ajax nastreeft is hij gewoon niet goed genoeg’

Zondag, 10 april 2022 om 23:44 • Dominic Mostert

Perr Schuurs komt tekort voor het niveau dat Ajax nastreeft, zo oordeelt Ibrahim Afellay. Het optreden van de verdediger in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zaterdag (2-1 zege) wordt zondagavond uitgelicht door de analisten van Studio Voetbal, die gezamenlijk opmerken dat Ajax niet in topvorm verkeert. Voor de vijfde keer op rij slaagde Ajax erin om de meubelen te redden tegen een opponent die de Amsterdammers tot het uiterste dreven.

"Voor de winterstop won Ajax deze wedstrijden met 4-0 of 5-0. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat Ajax wat spelers mist", doelt Pierre van Hooijdonk op onder meer Antony, Lisandro Martínez, Remko Pasveer, Noussair Mazraoui en Devyne Rensch. "Ook Ajax wordt daar minder van. Sparta liet Schuurs vrij, maar Schuurs heeft niet de autoriteit om het spel van daaruit te verdelen." Van Hooijdonk toont in de uitzending wat beelden die in zijn ogen aantonen dat Schuurs ‘elke keer voor safe’ ging en naliet om offensieve diepteballen te versturen. “Hup, terug en snel de bal inleveren”, vat hij samen. Als Schuurs dan de diepte zocht, kwamen zijn passes volgens Van Hooijdonk te vaak niet aan.

Van Hooijdonk zegt evenwel te begrijpen dat Schuurs op de scoutinglijst van Atalanta staat, een bewering die door presentator Sjoerd van Ramshorst wordt gedaan. “Maar wij kijken nu naar het spel van Ajax. Ik ga niet per definitie zeggen dat het een slechte verdediger is, helemaal niet. Maar in dit Ajax moet hij meer dingen doen waar hij niet goed in is.” Afellay trekt een fellere conclusie: "Voor het niveau dat Ajax nastreeft is hij gewoon niet goed genoeg." Theo Janssen merkt op dat er 'veel' mankeert aan het spel van Ajax. Hij betwijfelt of Ten Hag de juiste keuzes maakt in de vervanging van de afwezigen.

"Berghuis deed het eigenlijk heel goed als nummer 10, maar is nu van zijn positie afgehaald en staat rechtsbuiten", zegt Janssen. De rol van Berghuis als rechtsbuiten is het gevolg van de blessure van Antony. Op de rechtsbackpositie speelt Jurriën Timber in plaats van Mazraoui. "Timber is centraal fantastisch en is nu als rechtsback neergezet. Er wordt best veel geschoven. Dat komt het spel niet altijd ten goede. Tadic speelde vandaag ook niet supergoed, maar was wel weer cruciaal."

Janssen heeft een helder advies voor Ten Hag. "Als een rechtsbuiten uitvalt, los je dat op door gewoon een andere rechtsbuiten neer te zetten. Dan verander je maar één positie. Maar wat doet Ten Hag? Die haalt de nummer 10 weg, waardoor iemand anders daar komt te staan, hij stelt ook een nieuwe rechter centrale verdediger en een nieuwe rechtsback op… Soms is het beter om een speler gewoon één op één te vervangen. Ik vind ook dat Onana zo onzeker is, dat de hele achterhoede daar onzekerder van wordt."