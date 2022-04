Noodlot lijkt toe te slaan voor Labyad met mogelijk zware knieblessure

Zondag, 10 april 2022 om 23:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:27

Zakaria Labyad heeft mogelijk een zware knieblessure opgelopen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De vrees is dat de 29-jarige aanvaller op de training van Ajax zijn kruisband heeft afgescheurd. “'Zowel club als speler houdt rekening met het doemscenario”, zo valt er te lezen in de krant.

Labyad is nog in afwachting van een officiële diagnose, maar mocht hij daadwerkelijk een zware knieblessure hebben opgelopen, dan is de kans dat hij dit kalenderjaar nog in actie komt uiterst klein. Ajax bevestigde eind maart formeel dat het aflopende contract van Zakaria Labyad niet werd verlengd. Dat betekent dat er komende zomer na vier jaar een einde gaat komen aan de samenwerking tussen Ajax en de aanvaller.

Clubs moeten voor 1 april de aflopende contracten formeel opzeggen, om te voorkomen dat verbintenissen automatisch onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. Labyad heeft zo’n formele opzegging ontvangen en Ajax maakte bekend dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd. Labyad werd door Ajax in 2018 overgenomen van FC Utrecht en speelde sindsdien 54 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 10 assists.