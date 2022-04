Dirk Kuyt debuteert als bokser tegen andere bekende Nederlander

Zondag, 10 april 2022 om 23:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Dirk Kuyt maakt later dit jaar zijn debuut in de ring. De oud-voetballer debuteert op 29 oktober tijdens de nieuwe sport- en entertainmentshow ‘Hit It' als bokser in Rotterdam Ahoy. Volgens De Telegraaf pakt Kuyt de handschoenen op voor een celebrity boxing match, maar is het nog niet bekend met welke BN'er hij de degens zal kruisen.

De gesprekken over mogelijke tegenstanders lopen nog, maar Kuyt zal het in ieder geval opnemen tegen een BN'er zonder boksachtergrond. De komende maanden worden de twee begeleid door professionele teams, waaronder die van Rico Verhoeven. Tijdens het evenement op 29 oktober komt Verhoeven zelf ook in actie.

"Ik kom natuurlijk uit het voetbal en mis de spanning wel een beetje", legt Kuyt zijn carrièremove uit. "Deze partij zal aanvoelen als een wedstrijd van het Nederlands elftal: feest om me heen, maar bij mijzelf een gezonde spanning. Het wordt voor mij een enorme uitdaging om voor het eerst zo uit mijn comfort zone te treden en een andere sport te beoefenen. Ik ga maandenlang keihard trainen. Dat ik ook voor een goed doel strijdt, geeft me net dat beetje extra."