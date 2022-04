Luuk de Jong redt Barcelona na drie strafschoppen voor Levante

Zondag, 10 april 2022 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

Luuk de Jong heeft Barcelona zondagavond een zwaarbevochten overwinning bezorgd. Het team van Xavi won met 2-3 dankzij een rake kopbal van de invaller in de blessuretijd. Daardoor werd de reeks van overwinningen in de competitie verlengd tot zeven duels. Barcelona, dat drie strafschoppen tegen kreeg, neemt de tweede plek over van Sevilla en heeft een punt meer, met een wedstrijd tegoed. Levante blijft op de negentiende plek staan in de competitie.

Na de remise tegen Eintracht Frankfurt (1-1) in de Europa League keerde Frenkie de Jong terug in de basisopstelling. Hij was de enige middenvelder in de ploeg, want Luuk de Jong zat op de bank en Memphis Depay is geblesseerd. De voorhoede van Barcelona, bestaande uit Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres, kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Levante greep na 25 minuten bijna een verdiende voorsprong na een indrukwekkende demarrage van José Luis Morales. De aanvoerder passeerde meerdere verdedigers en dook plots op in het strafschopgebied. Verdediger Eric García haalde de inzet ternauwernood van de lijn.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Barcelona wel een goede mogelijkheid: na een voorzet van Dembélé waagde Torres een kopbal, die door keeper Dani Cárdenas uit de bovenhoek werd gehouden. In elf spectaculaire minuten kreeg Levante daarna twee strafschoppen, waarvan er één werd benut, en scoorde Barcelona tweemaal. De eerste penalty werd toegekend na een vermeende overtreding van Dani Alves op de opgestoomde back Son. Morales zocht op koelbloedige wijze de rechterhoek uit en stuurde Marc-André ter Stegen de verkeerde kant op. Enkele minuten later volgde een nieuwe penalty als gevolg van een handsbal van García.

Ditmaal stond niet Morales, maar Roger Martí achter de bal. De aanvalspartner was minder zuiver vanaf de stip en zag Ter Stegen redding brengen. Daarna keerde Barcelona het tij. Kort nadat Frenkie de Jong plaatsmaakte voor Gavi, scoorde Aubameyang met een kopbal uit een voorzet van Dembélé. De 1-2 kwam vervolgens op naam van invaller Pedri, die aan de rand van het strafschopgebied werd gevonden door Gavi en raak schoot in de linkerhoek. Negen minuten voor tijd volgde echter strafschop nummer drie (!) voor Levante: Clément Lenglet tikte invaller Dani Gómez aan, waardoor Gonzalo Melero mocht aanleggen. Hij schoot zuiver raak in de linkerhoek: 2-2. Luuk de Jong kwam in minuut 84 binnen de lijnen en slaagde erin de meubelen te redden. In de blessuretijd kwam de Nederlander tot scoren via een kopbal uit een voorzet van Jordi Alba: 2-3.