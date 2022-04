Fenerbahçe boekt na vijfenhalf jaar weer thuisoverwinning op Galatasaray

Zondag, 10 april 2022 om 21:32 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft de derby tegen Galatasaray zondagavond in zijn voordeel beslist. Voor eigen publiek wonnen Sari Kanaryalar met 2-0 van de stadsgenoot. Daardoor boekte Fenerbahçe de vierde competitiezege op rij en neemt het de tweede plek in. De afgelopen weken is het gat met koploper Trabzonspor verkleind tot dertien punten, maar de titel blijft vooralsnog ver uit zicht.

Galatasaray trad aan met Ferdi Kadioglu, terwijl Ryan Babel en Patrick van Aanholt een basisplaats hadden bij Galatasaray. Gezien het grote verschil op de ranglijst begon Fenerbahçe als favoriet in de intercontinentale derby en de thuisploeg opende in de eerste helft ook de score. Bright Osayi-Samuel legde de bal in het strafschopgebied terug op Miha Zajc, die tegendraads raak schoot in de linkerhoek.

Halverwege de tweede helft verdubbelde Fenerbahçe de marge. De ploeg van trainer Ismail Kartal viel geduldig aan en uiteindelijk werd een voorzet van Irfan Kahveci doorgekopt door Mert Hakan Yandas, waardoor Serdar Dursun de kans kreeg om binnen te knikken. Onder meer Babel claimde dat de bal in de aanloop naar de treffer over de zijlijn was gegaan, maar de arbitrage was een andere mening toebedeeld.

Een aansluitingstreffer van de Turks-Nederlandse invaller Halil Dervisoglu werd afgekeurd wegens hands en dus bleef het bij 2-0. Fenerbahçe wist zodoende voor het eerst sinds november 2016 weer eens een thuiswedstrijd tegen de grote rivaal te winnen. Het was een belangrijke zege in de strijd om de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de tweede kwalificatieronde van de Champions League.